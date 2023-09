La fecha 16 del Torneo Clausura 2023 le sonrió a Universitario de Deportes. La reciente derrota de Sporting Cristal en Cusco le dio a los cremas la opción de depender de sí mismos para ganar el certamen e instalarse en la final por el título nacional. Eso sí, todavía le quedan tres duelos complicados (ante UTC, Cusco FC y Sport Huancayo). El entrenador Jorge Fossati, a la llegada de la escuadra merengue a Lima, se pronunció sobre el triunfo ante César Vallejo y aseguró que, si bien miran de reojo los resultados de sus rivales directos, están enfocados en ganar sus partidos.

En primer lugar, el DT uruguayo resaltó el esfuerzo que hicieron sus jugadores para ganar un partido complicado en el estadio Mansiche. “Felices por el triunfo en un partido que creo se hicieron suficientes méritos para lograrlo contra un rival muy difícil en una cancha complicada, no está en las mejores condiciones, pero es un hermoso estadio. Siguen pasándonos cosas medias raras, pero gracias a Dios las vamos superando”, comentó.

Luego, Fossati reconoció que están pendientes de los resultados de sus competidores directos (Sporting Cristal, Alianza Lima y Melgar), pero que están concentrados en sus próximos encuentros. “El mejor panorama para la ‘U’ es ganar, nosotros pensamos en eso nada más. Después miramos los resultados de los demás, pero fundamentalmente es pensar en nosotros. Ahora se terminó este y desde anoche pensamos en nuestro próximo rival”, añadió.

Finalmente, el estratega no tuvo reparos en quejarse de la expulsión que sufrió Rodrigo Ureña ante el cuadro ‘Poeta’. “No sé si es injusto o justo, yo lo que no entiendo es, como no soy árbitro… no he visto antes donde el VAR actúa sin que sea penal o que haya la posibilidad, ni ante una falta que el árbitro está de frente. Si el árbitro no la ve porque está a 50 metros y de espalda, es otra cosa. Pero está el árbitro y un línea y no cobra nada, y resulta que el VAR lo llama. Si el VAR va a llamar a los árbitros por cada error que cometen, tendrían que llamarlos cada tres minutos”, concluyó.

Cabe destacar que, con el triunfo ante César Vallejo, Universitario llegó a la cima del Torneo Clausura 2023, donde comparte 32 puntos con Melgar. Eso sí, al cuadro rojinegro todavía le falta descansar una jornada. Sporting Cristal y Alianza Lima están un escalón abajo con 30 puntos. No espera un final de película en las próximas jornadas.





¿Cuándo es el próximo partido de Universitario?

Luego de la victoria en Trujillo, Universitario de Deportes volverá a jugar la próxima semana cuando reciba a UTC por la fecha 17 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Dicho encuentro está programado para el lunes 2 de octubre desde las 8:30 p.m., se disputará en el estadio Monumental.

Los ‘cremas’ no tienen margen de error en lo que resta del campeonato y están obligados de vencer al ‘Gavilán del Norte’ si quieren seguir en la lucha por el título nacional. La última vez que ambos conjuntos se enfrentaron fue por el Torneo Apertura, con triunfo para los cajamarquinos por 1-0 con anotación de Juan Cruz Randazzo.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO