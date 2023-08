La cuenta regresiva para el inicio de las Eliminatorias comenzó. El último viernes, Juan Reynoso dio a conocer la lista de convocados que militan en la Liga 1 Betsson, con quienes arrancará los trabajos de preparación en la Videna. No obstante, solo algunos de ellos quedarán en la nómina final de jugadores que viajarán a Paraguay, para el primer partido de clasificación (algunas otras piezas estarán en la sub 23, con miras al preolímpico). ¿Cuál será la agenda? Te lo contamos aquí.

Desde este lunes, los llamados a la Selección Peruana comenzarán a trabajar bajo las órdenes del ‘Ajedrecista’, para así perfilar el estilo de juego que aplicarán en los duelos contra Paraguay y Brasil, en el arranque de Eliminatorias. En esta oportunidad, los entrenamientos comenzarán por la tarde, a partir de las 4:00 p.m., incluso, habrá acceso a la prensa, para la conferencia programada previo a los trabajos.

A partir del martes se entrenará por la mañana, desde las 11:00 a.m. hasta el domingo 3 de setiembre. Solo el miércoles se llevará a cabo por la tarde y con acceso a conferencia de prensa. El objetivo de estos trabajos es que el comando técnico de Reynoso pueda determinar qué elementos quedarán en la lista final de convocados, aunque, como dijo el propio DT, serán “10 a 12 jugadores los que seguro continuarán hasta la fecha”.

La palara de Reynoso

En la conferencia de prensa que dio Juan Reynoso, el pasado viernes, explicó las razones por las que viene aplicando el sistema de llamar primero nombres del medio local, para luego dar a conocer la lista oficial de jugadores que viajarán a a Paraguay. En ese sentido, expresó que el objetivo es ampliar el universo de futbolistas, no solo mayores, también de las divisiones menores.

“Venimos convocando así desde hace un año, una selección de fútbol local, ya cuando se acerca los jugadores peruanos en el extranjero, damos esa lista. Queremos conocer a muchos Sub 23. Queremos integrarlos al universo de jugadores Sub 20 y Sub 23 para ese recambio generacional. Queremos instalarlos en nuestra base de datos. Esa es la razón”, apuntó técnico nacional.

En ese sentido, destacó la actualidad que tienen algunos elementos, como el caso de Piero Quispe y Joao Grimaldo. “(Convocamos) a Joao por el presente y el nivel que mostró en la Copa Libertadores y Sudamericana, que fue bueno. Él y Quispe vienen con la Selección Peruana Sub 23, pero seguro van a quedarse hasta el final de la fecha”, indicó.





