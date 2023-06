Para el ‘Ajedrecista’, cada encuentro sirve para seguir tomando nota, realizar algunas modificaciones, cambios de sistemas, todo en pro de encontrar el ‘11′ base. Y es que con seis partidos encima en la ‘era Reynoso’, la bicolor aún no encuentra la alineación ideal, o la que espera el DT nacional, tampoco el sistema de juego. Por ello, en esta gira asiática, el ‘Cabezón’ se juega mucho más que dos amistosos.

Credibilidad personal

Juan Reynoso ya lleva 10 meses en el cargo, tiempo en donde la selección ha podido jugar seis amistosos, en diferentes canchas y contra rivales de todo nivel. El ‘Cabezón’ lleva tres victorias, un empate y dos derrotas. Si bien el saldo hasta ahora es favorable, lo cierto es que este 2023 la bicolor no ha podido ganar todavía: perdió contra Alemania y empató ante Marruecos. Su último triunfo fue sobre Bolivia en noviembre pasado en Arequipa.

De no sacar dos resultados favorables ante Corea del Sur y Japón, la cantidad de derrotas podría superar al de las victorias en la ‘era Reynoso’, y con ello las críticas podrían ser notorias. Y aunque su puesto como entrenador de la selección no está en duda, no sumar un triunfo en la gira asiática alargaría la mala racha de este año y le restaría credibilidad al mando de la ‘sele’.

Victorias de Reynoso Derrotas de Reynoso Empates de Reynoso Perú 4-1 El Salvador

Perú 1-0 Paraguay

Perú 1-0 Bolivia México 1-0 Perú

Alemania 2-0 Perú Marruecos 0-0 Perú

Encontrar el equipo base

Le toca convencer. A lo largo de estos 10 meses, Reynoso ha probado algunos nombres y recuperado a otros en el equipo titular, pero aún no parece encontrar el ‘11′ base, ese que con Ricardo Gareca salía de memoria. Las circunstancias y diferentes presentes de algunos habituales seleccionados le han jugado en contra al ‘Cabezón’, por lo que ha tenido que suplir ciertas bajas con nuevos jugadores o llamar a otros que no habían tenido minutos en el anterior proceso eliminatorio.

En su estreno en el banquillo de la ‘sele’ ante México, Reynoso paró a Gallese, Advíncula, Santamaría, Callens y López atrás; en el medio mandó a Tapia y Aquino, más adelante a Carrillo, Cueva y Flores y de punta a Lapadula, prácticamente el ‘11′ que usó en la recta final Gareca. Mientras que en el último amistoso ante Marruecos, metió a Zambrano (por Santamaría), a Trauco (por López), a Yotún (por Aquino) a Polo (por Cueva) y a López (por Flores).

El camino para encontrar el equipo ideal es todo un reto para el ‘Ajedrecista’. Y es un hecho que en los partidos por Asia, el equipo seguirá cambiando con el regreso de Christian Cueva a la convocatoria, al igual que el retorno de Paolo Guerrero.

El esquema táctico

Otra duda de Reynoso es el armado del equipo desde el plano táctico. Para nadie es un secreto que el técnico de la ‘sele’ prioriza un esquema más defensivo, pero a lo largo de los seis partidos que lleva dirigiendo se le ha conocido tres sistemas tácticos, el 4-2-3-1, el 4-4-2 y el 5-4-1. El ‘Cabezón’ suele preferir el 4-2-3-1, siendo el esquema que más veces ha alineado en cuatro oportunidades. Las otras dos apuestas solo las mandó en una ocasión por lado.

Reynoso debutó contra México con un 4-2-3-1, con dos ‘anclas’ en la mitad de la cancha, luego fue adaptándose y a lo que tenía y optó por seguir usando esa alineación con un mediocampista defensivo y el otro más adelantado, para no solo recuperar balones, también saber distribuirlos. Su saldo con este sistema es de dos victorias, un empate y una derrota.

Mientras que las otras dos alineaciones, al solo probarlas una vez, no hubo más veces para verlas en el campo. Con la 4-4-2, sacó una victoria el año pasado ante El Salvador. Por otro lado, con la 5-4-1, Perú perdió ante Alemania este año. Lo más probable en esta gira asiática es que el ‘Ajedrecista’ se decante otra vez por su 4-2-3-1, teniendo en cuenta que ya tiene de regreso a Christian Cueva.

Formaciones de Reynoso Partidos Victorias Empates Derrotas Con el 4-2-3-1 4 2 (ante Paraguay y Bolivia) 1 (ante Marruecos) 1 (ante México) Con el 4-4-2 1 1 (ante El Salvador) - - Con el 5-4-1 1 - - 1 (ante Alemania)

La motivación como factor clave

Durante los dos procesos de Ricardo Gareca, la ‘sele’ era de esas selecciones que más allá del resultado en contra no bajaba los brazos. Podía estar perdiendo, pero no se caía en lo anímico y seguía dando pelea. Con Reynoso, el equipo debe volver a encontrar ese camino, ya que la bicolor es un equipo emocional, donde la motivación forma parte crucial durante el encuentro.

Especialmente, este año, donde en los dos amistosos que hemos tenido, el equipo no ha podido ganar. La dura derrota ante Alemania pegó fuerte, y aunque se rescató un empate sin goles ante una aguerrida Marruecos, la ‘sele’ necesita una victoria para recuperar la alegría.

Equipo unido

Las últimas declaraciones de Paolo Guerrero, minimizando a algunos convocados que juegan en la Liga 1, hicieron mucho ruido en el país. Se habló de una ruptura del plantel y de diferencias marcados tras lo dicho por el ‘Depredador’, incluso el periodista Pedro García recordó la supuesta pelea de dos jugadores nacionales tras la eliminación ante Australia, lo que hacía creer que el panorama en el camerino no era el mejor a puerta de los dos amistosos asiáticos.

Sin embargo, los videos y fotos que suben desde las redes de la selección muestran a un plantel unido, contento, como recuperando esa unión. Desde Juan Reynoso pasando por varios referentes, las imágenes muestran un buen ambiente, el equipo concentrado y poniéndolo buen ánimo a la situación.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.