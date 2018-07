Entre 1930 hasta finales de 1950, el fútbol se jugaba con cinco delanteros y a la Selección Peruana le sobraban jugadores en esa posición. Diez años después, para el Mundial de México, la cifra se fue reduciendo. Pasaron varios años para encontrar algo parecido al 'Loco' Seminario, 'Perico' León o Franco Navarro: Paolo Guerrero.Ya con 34 años encima, no es una locura pensar en quién sería su sucesor. Justo, esa pregunta nos hacemos, ¿quién?

En base a las últimas convocatorias de centro delanteros en la selección mayor, Sub-20 y hasta Sub-17, hay que decirlo, no encontramos a algo muy parecido a Paolo Guerrero. Solo la cantidad de goles anotados es muy distante entre el 'Depredador' y el resto. Esto no quiere decir que no existan buenas alternativas para potenciar en esta largo camino rumbo a Qatar 2022.

Raúl Ruidíaz es la principal recambio como '9' en la actualidad. Apenas anotó cuatro goles en siete años como seleccionado, cifra que alimenta a quien se desanime por él. 'Beto' Da Silva, de 21 años, también se perfila, pero necesita de una vez más continuidad en la bicolor. Yordy Reyna, Alexander Succar e Ivan Bulos no han tenido muchas chances, más aún tampoco las aprovecharon.

Mirando más hacia el futuro, Luis Iberico (categoría 1998) era el llamado a ser el gran delantero centro de la bicolor. Luego de una soberbia actuación en la Sub 15 de 2013, y algunos goles en la Sub 17, todo cambió al ser Sub 20 y hoy busca un lugar en el primer equipo de Melgar. Christofer Olivares (1999) y Carlos Ruíz (2002) son otros buenos proyectos que deben servir en el futuro.

Otros nombres nacen gracias a las redes sociales o gustos de los hinchas. El nombre de Jeisson Martínez (23 años) del Club de Fútbol Rayo Majadahonda de España ha sonado en los últimos días como el futuro '9' de la Selección Peruana. La esperanza de ver al ítalo-peruano Gianluca Lapadula (28) con la bicolor aún continúa, así como hubo la osadía de preguntarle a Emmanuel Herrera si existía la posibilidad de que se nacionalizara.

Edison Flores (28 años en 2002) y André Carrillo (31) también son alternativas como puntas, en casos extremos. En Rusia 2018 fueron inscritos como delanteros.

