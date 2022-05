La Selección Peruana se encuentra a dos partidos -amistoso contra Nueva Zelanda y el repechaje- de culminar el camino clasificatorio rumbo a Qatar 2022. Un proceso que inició con más de 60 nombres, quienes formaron parte del universo que manejó Ricardo Gareca desde finales del 2018, meses después de haber renovado su vínculo con la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Hoy esa extensa lista se redujo a 28 jugadores, cuya misión será conseguir la segunda clasificación consecutiva de la ‘Blanquirroja’ a una Copa del Mundo. Algunos nombres (Paolo Guerrero y Jefferson Farfán) quedaron al margen por un tema de físico. No obstante, otros dejaron de mencionarse en la Videna hace mucho tiempo. Desaparición evidenciada por su discreto y sombrío presente a nivel de clubes.

Paolo Hurtado

Es el único de esta lista que disputó el Mundial Rusia 2018 y el que menos ha jugado en el último tiempo. Las lesiones lo han perseguido durante los últimos años de su carrera. Desde diciembre del 2020 solo ha podido jugar cuatro partidos, sin completar nunca los 90 minutos. Asimismo, pasó por dos equipos: Lokomotiv Plvdiv y Unión Española. Obvias razones para entender su ausencia dentro de la ‘sele’.

No viste los colores patrios desde los amistosos ante Costa Rica y Colombia, disputados en la previa de la Copa América 2019. En el duelo ante los ‘Cafeteros’ sufrió una lesión en el quinto metatarsiano, la cual lo terminó dejando fuera del torneo continental. Después de eso nunca más fue tomado en cuenta por el ‘Tigre’.

Su mejor presente futbolístico ocurrió con el Vitoria Guimaraes durante la temporada 2017-2018. Con el cuadro luso registró sus mejores números, mientras que en ese lapso de tiempo terminó siendo importante en la bicolor, más aún en el último tramo de las Eliminatorias Rusia 2018. Su momento estelar llegó en el duelo ante Ecuador, marcando un gol que lo convirtió en el ‘Héroe de Quito’. Pese a que aún sigue jugando afuera, cada vez parece quedarse menos metros de carrera al ‘Caballito’. En estos momentos atraviesa problemas físicos que no las permiten jugar en Unión Española.

Temporada Club PJ Partidos como titular Goles Asistencias 2017-2018 Vitoria Guimaraes 33 27 15 4 2018-2019 Konyaspor 16 3 3 1 2019-2020 Konyaspor 12 2 0 0 2020-2021 Konyaspor 7 3 3 0 2020-2021 Lokomotiv Plovdiv 2 0 0 0 2021 Unión Española 2 1 0 0 2022 Unión Española 1 0 0 0

Jean Pierre Rhyner

El hombre nacido en Suiza de madre peruana fue llamado por primera y única vez a la Selección Peruana para los encuentros ante Chile y Argentina, correspondientes a la tercera y cuarta fecha de las Eliminatorias Qatar 2022. Aunque en ambos partidos no llegó a formar parte de los 23 convocados. Motivo por el cual aún no debutó oficialmente con nuestros colores patrios.

Su convocatoria fue muy bien aceptada. Era un futbolista del que siempre se habló, ya que desde sus inicios tuvo un paso destacado por el balompié suizo, llegando a ser tomado en cuenta por los seleccionados juveniles de dicho país. Después le tocó pegar el salto al Cádiz de España, club con el que conseguiría el ascenso a LaLiga Santander. Después fue prestado al Cartagena, institución donde recibió su llamado a la bicolor.

La transición de ser un jugador consolidado en el Grasshopper y su gran arribo al balompié ibérico, fueron avales suficientes para que Gareca opte por tenerlo en cuenta para la clasificatorias sudamericanas. Sin embargo, lo que vino después lo terminó alejando por completo. Lesiones y poca continuidad en Cartagena, FC Emmen y Volos lo han marcado los últimos dos años. Su más reciente experiencia fue por el fútbol griego, donde terminó rescindiendo contrato. Actualmente está como jugador libre.

Temporada Club PJ Partidos como titular 2018-2019 Grasshopper 21 21 2019-2020 Cádiz 8 8 2020-2021 Cartagena 6 6 2020-2021 FC Emmen 2 1 2021-2022 Volos 15 11

Matías Succar

Su primera experiencia en el fútbol europeo lo terminó dejando fuera de la Selección Peruana. Esta premisa cobra mayor sentido si se tiene en cuenta que el exatacante de Deportivo Municipal recibió su primer llamado junto a Alex Valera, para las primeras dos fechas de las Eliminatorias. Por aquel entonces (2020), ambos eran los delanteros más importantes de la Liga 1 -Succar marcó 11 goles- y eso no pasó desapercibido para Gareca.

Para la siguiente temporada, Matías pegó el salto al Lask Linz (Austria), mientras que Valera firmó por Universitario. Fue así que sus caminos empezaron a divergir. Succar no pudo consolidarse en Europa y dejó de ser observado desde la Videna, mientras que el ‘9′ crema sigue siendo figura en el plano local y cada vez tiene un lugar fijo en la nómina peruana.

Succar estuvo la última temporada prestado en el Teplice de República Checa, donde no pudo encontrar la regularidad deseada. Registró 13 partidos en la temporada, siendo titular en solo tres oportunidades y anotando solo un gol. Con contrato vigente en Austria hasta el 2024, todavía no se sabe dónde jugará el siguiente curso. Un futuro más que incierto.

Temporada Club PJ Partidos como titular Goles 2020 Deportivo Municipal 26 24 11 2020-2021 Las Linz 0 0 0 2020-2021 Pasching 11 7 1 2021-2022 Teplice 13 3 1

Kluiverth Aguilar

Tuvo un debut para el olvido en el balompié del Viejo Continente. Perteneciente al City Group, su primer destino fue el Lommel SK de la segunda división de Bélgica. En dicho equipo solo registró cinco partidos y estuvo solo dos veces desde el pitazo inicial. Terminó la temporada con más de cinco meses de inactividad.

Su mal paso fuera de nuestras fronteras lo terminaron dejando a un lado del combinado patrio. De eso no queda duda. Meses ante de emigrar había logrado ganarse un lugar en el once de Alianza Lima, lo cual le valió para ser considerado en la lista preliminar de la Copa América 2021. Una vez en Europa su nombren no volvió a sonar.

Hasta el momento viene siendo la última gran promesa del fútbol peruano que logró un importante contrato en el extranjero, después de que se pague por su pase cerca 2,5 millones de euros. Se espera que el siguiente curso pueda seguir en Lommel o ser enviado al Girona,. La idea es que siga acostumbrándose al ritmo europeo. Aún tiene 19 años y los hinchas anhelan a que pueda terminar luchando un puesto en la selección para el siguiente proceso eliminatorio.

Temporada Club PJ Partidos como titular 2020 Alianza Lima 20 14 2021 Alianza Lima 8 7 2021-2022 Lommel SK 5 2

Percy Prado

Su aparición en el fútbol francés hizo soñar a más de uno con que Perú iba a ganar un jugador de clase mundial. Con el pasar del tiempo esto no terminó pasando y hoy en día ya suma cinco meses sin tener equipo. Se encuentra en Francia en búsqueda de enrolarse a algún equipo de segunda o tercera división.

Entre 2019 y 2020 vivió sus mejores momentos. Después de estar pasar por todas las categorías del Nantes, le llegó por fin la oportunidad de debutar en el primer equipo. Disputó tres partidos, uno de ellos ante el París Saint-Germain, donde respondió de gran forma. Esto le llenó los ojos a Ricardo Gareca, quien tuvo lo había considerado dentro de la convocatoria para el inicio de las Eliminatorias 2022, que tuvo que postergarse por la llegada del Covid-19.

Sporting Cristal apostó por él para el siguiente año y terminó siendo considerado como uno de los peores fichajes que arribaron al club rimense. Llegó con el cartel de ser el titular derecho titular, pero su mal estado físico y su pobre rendimiento dentro de la cancha lo llevaron a terminar rescindiendo un contrato por dos años.

Su salida se dio la primera semana de enero de este año, por lo que lleva casi cinco meses sin equipo y alejado del fútbol profesional.

Percy Prado, actual defensa de Sporting Cristal, marcando a Mbappé cuando militaba en Nantes.

