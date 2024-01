La actuación de la selección de Perú no fue la esperada en el partido contra Paraguay, por el torneo Preolímpico Sub 23, donde sufrieron una derrota de 1-0 ante un golazo del guaraní Marcelo Fernández en la primera mitad. El equipo, bajo la dirección de Jose Guillermo del Solar, no pudo revertir el marcador. Sin embargo, la afición peruana presente en el Polideportivo Misael Delgado, este sábado 27 de enero, mostró su apoyo incondicional, permaneciendo hasta el final del encuentro. Entre estos seguidores, un niño peruano que vive en Venezuela destacó al solicitar los guantes al portero Diego Romero, en un momento especial post-partido.

Según reportes de medios venezolanos, el niño y su familia realizaron un viaje desde Caracas hasta Valencia, donde se encuentra el Polideportivo Misael Delgado, para alentar a la ‘Bicolor’. Durante el juego, el pequeño y sus padres portaban un letrero que rezaba “Romero, regálame tus guantes”, expresando un deseo y apoyo al arquero.

Al finalizar el encuentro, el portero incaico, que había notado al pequeño desde la distancia, se dirigió hacia él. A pesar del interés de otras personas por obtener la indumentaria del arquero, el guardameta se aseguró de entregar sus guantes directamente al menor aficionado. Una vez en posesión de la prenda en mención, el infante corrió emocionado hacia sus padres, radiante de alegría.

Diego Romero regaló sus guantes a un niño hincha de la Selección Peruana. (Foto: El Reto FutVe/Las Noticias Express)

La acción recibió ovaciones no solo de los hinchas peruanos presentes, sino también de los espectadores venezolanos que asistieron al evento. Después del hecho, Romero se dirigió a los vestuarios para reunirse con su equipo, probablemente reflexionando sobre el próximo encuentro crucial de Perú, en el cual enfrentan la imperiosa necesidad de una victoria.

Perú vs. Paraguay: lo que se les viene

Luego de caer 1-0 ante la selección de Paraguay, Perú deberá enfocarse en su próximo reto. Su contrincante será nada menos que el representativo uruguayo, con el que se medirá el martes 30 de enero desde las 3:00 de la tarde (hora peruana), en el Polideportivo Misael Delgado.

Ojo, el compromiso será parte de la cuarta jornada del Grupo B del torneo Preolímpico Sub 23, en el que la ‘Bicolor’ se encuentra en el tercer lugar de la tabla general tras obtener un partido ganado y dos perdidos. Su rendimiento le ha llevado a obtener 3 unidades.

Por su parte, la conjunto guaraní descansará por la fecha 4 y deberá pensar en la quinta jornada, en donde su rival será la selección de Chile, en el Estadio Nacional Brigido Iriarte, este viernes 2 de febrero, por el Grupo B, a las 6:00 de la tarde (hora peruana) y 8:00 p.m. en territorio paraguayo.





