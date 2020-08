Edison Flores será operado en Estados Unidos. El jugador de la Selección Peruana sufrió múltiples fracturas en el rostro y tendrá que ser intervenido quirúrgicamente para poder iniciar el proceso de recuperación a la lesión que sufrió en la MLS, cuando defendía los colores de DC United.

Con ello, ’Orejitas’ quedaría prácticamente descartado para la primera fecha de las Eliminatorias sudamericanas, ya que su tiempo de recuperación coincidiría con el inicio del certamen de países que otorga cupos al Mundial de Qatar 2022.

“Edison Flores del DC United se someterá a una cirugía plástica el 31 de agosto para reparar múltiples fracturas faciales sufridas durante el partido contra el New England Revolution el 25 de agosto. Flores también sufrió una conmoción cerebral en la colisión. El Dr. Stephen B. Baker de Plastic Surgery DC y McLean VA realizarán la cirugía”, sostuvo el comunicado del club estadounidense sobre el estado del jugador de la Selección Peruana.

Según estima el club de la MLS, Flores tendrá que cumplir el protocolo establecido cuando un jugador sufre una conmoción cerebral, lo que, sumado a su operación, lo alejarían de las canchas por periodo aproximado de un mes.

“Se espera que Edison Flores esté fuera de juego durante 4-6 semanas mientras se rehabilita de la lesión y completa el protocolo de conmoción cerebral. Será colocado en la lista de lesionados de la institución”, concluyó el comunicado de DC United.

La Selección Peruana tampoco contará con Paolo Guerrero

La Selección Peruana no podrá contar con Paolo Guerrero para el inicio de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Ricardo Gareca sabe ello, pero reconoce que no siente que esto vaya a afectar en la actitud del ‘Depredador’ en quien confía plenamente saldrá repotenciado de esta etapa.

“He conversado con Paolo Guerrero, está fuerte y golpeado, pero es un hombre de mucho carácter. Él está acostumbrado a los grandes desafíos, no va a ser un mayor inconveniente más allá de la edad difícil. Este desafío lo va a potenciar, no lo va a debilitar. Más allá de reconocer la importancia de esta lesión. Jugadores como Guerrero y Farfán son de mucho carácter, no creo que los debilite”, sostuvo en conferencia de prensa.

