La Selección Peruana no podrá contar con Paolo Guerrero para el inicio de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Ricardo Gareca sabe ello, pero reconoce que no siente que esto vaya a afectar en la actitud del ’Depredador’ en quien confía plenamente saldrá repotenciado de esta etapa.

“He conversado con Paolo Guerrero, está fuerte y golpeado, pero es un hombre de mucho carácter. Él está acostumbrado a los grandes desafíos, no va a ser un mayor inconveniente más allá de la edad difícil. Este desafío lo va a potenciar, no lo va a debilitar. Más allá de reconocer la importancia de esta lesión. Jugadores como Guerrero y Farfán son de mucho carácter, no creo que los debilite”, sostuvo en conferencia de prensa.

Paolo Guerrero es irremplazable en estos momentos en la Selección Peruana, pero Ricardo Gareca ya maneja opciones para encontrar una pieza de recambio a futuro, incluyendo a dos atacantes del torneo local que pasan por un buen momento.

“Matías Succar es un muchacho joven, queremos verlo y conversar. Igual Aldair Rodríguez que queremos verlo, es el jugador peruano que más continuidad ha tenido, ha salido goleador y queremos ir siguiéndolo más de cerca, el tiempo que le toca ahora es una linda oportunidad para que ellos nos conozcan y nosotros a ellos”, agregó el ’Tigre’.

FIFA ratifica fecha de inicio de las Eliminatorias sudamericanas con miras a Qatar 2022

La Selección Peruana sí tendrá que disputar el inicio de las Eliminatorias sudamericanas en octubre, como lo tenía previsto FIFA y CONMEBOL. Esta intención fue reconfirmada por el máximo ente del fútbol mundial lo que, a menos que pase algo inesperado, se respetaría al pie de la letra y sin modificación alguna.

La primera doble jornada del certamen se encuentra programada para del 5 al 13 de octubre del presente año. Las fechas 3 y 4 da las clasificatorias se darían entre el 9 y 17 de noviembre. Tras ello, la competencia entrará en un receso y regresará en 2021, meses antes de la Copa América.

La Selección Peruana tiene como primer rival a Paraguay, elenco que visitará en Asunción, escenario en el que ganó 4-1 en la última vez que midieron fuerzas ambas escuadras.

