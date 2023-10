Tras una larga espera, este lunes se dio a conocer la lista de convocados a la Selección Peruana, de cara a los partidos que se disputarán frente a Chile y Argentina, por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026. Juan Reynoso incluyó más nombres de la Liga 1 Betsson (como el de Franco Zanelatto, Bryan Reyna, Fabrizio Roca y más), y reclutó un rostro nuevo ‘extranjero’: Oliver Sonne. Sin duda, un amplia nómina que se tiene previsto esté completa en las próximas horas, antes de viajar a la ciudad de Santiago el 10 de octubre. ¿Quiénes más faltan por llegar y cuál será el itinerario de ahora en adelante? Aquí te lo contamos.

Los que están y los que faltan

Aunque la lista oficial de los 31 convocados a la ‘bicolor’ se dio a conocer este día, los jugadores nacionales ya sabían de su llamado, por lo que fueron arribando a suelo nacional uno a uno. El primero de ellos fue Christofer Gonzales, directo de Arabia Saudita. El volante de 30 años sumó minutos con su club Al Adalah y llegó listo para volver a jugar, como lo hizo ante Paraguay. Tras él llegó André Carrillo, quien se va recuperando satisfactoriamente de su lesión y se espera esté listo frente a Argentina, duelo crucial en el Estadio Nacional, aunque la última palabra lo tendrá el departamento médico de la FPF. Pedro Aquino también se sumó, esta vez, completamente recuperado y listo para ser considerado.

Luis Advíncula, luego de clasificar a la final de la Copa Libertadores con Boca Juniors, también hizo su arribo a la capital el fin de semana y podrá volver a jugar con la ‘blanquirroja’, luego de cumplir su sanción por la roja que tuvo en el choque ante los ‘guaraníes’. Desde Ecuador, Paolo Guerrero llegó con una gran sonrisa, tras celebrar su pase a la final de la Sudamericana con LDU Quito. Sin embargo, el aterrizaje que todo el mundo esperaba era el de Oliver Sonne, lateral derecho danés que se unió a su primer llamado de Reynoso. A diferencia de todos, es el único que no habla español, aunque varios de sus compañeros ya se ofrecieron de traductores.

Los últimos en incorporarse fueron Pedro Gallese, Wilder Cartagena, Miguel Araujo y Miguel Trauco desde Estados Unidos, mientras que Santiago Ormeño y Anderson Santamaría también llegaron el último domingo, desde México. ¿Quiénes más faltan por sumarse? Entre los que restan por incorporarse a la concentración son Marcos López, Alexander Callens, Renato Tapia y Sergio Peña desde Europa. Todos ellos estarían por llegar a Lima en las próximas horas, para así comenzar a trazar la estrategia frente a Chile y, posteriormente, contra Argentina.

Yoshimar habla sobre cotejo ante Chile

Cronograma de trabajos

Este lunes, el combinado nacional trabajará a un solo turno con los que se fueron sumando a la convocatoria. Eso sí, por la tarde se tiene previsto la última conferencia de prensa, antes de viajar a Santiago de Chile. Para el martes se tendrá práctica con todos los jugadores por la mañana, pues desde las 4:30 p.m. se realizará el vuelo charter directo a la capital chilena. Una vez en terreno sureño, la delegación nacional descansará en el hotel de concentración para el miércoles realizar su último entrenamiento antes del partido (se hará reconocimiento de campo del Monumental de Colo Colo). Aquí el DT definirá su esquema de juego y probará si hace algunos cambios, respecto a los duelos que se tuvo ante Paraguay Brasil.

Para el jueves 12 de octubre se dará el duelo ante ‘La Roja’ desde las 7:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Monumental de Colo Colo. Una vez culminado el partido, el elenco de Reynoso no retornará a Lima inmediatamente, pues se tiene previsto llevar a cabo una práctica en San Carlos de Apoquindo, estadio donde juga Universidad Católica de Chile. Una vez ello se concluya, toda la delegación alistará maletas para volver a Lima por la tarde y así el sábado estar prestos para entrenar en la Videna. Como dato adicional, ese día también habrá conferencia de prensa por la mañana.

El domingo se tendrá una nueva práctica, aunque estará cerrada para la prensa. Ese día, así como en el entrenamientos del próximo lunes, el ‘Ajedrecista’ definirá qué esquema de juego usar y con quiénes saltará al campo, para el choque frente a Argentina, que se desarrollará el siguiente martes 17 de octubre desde las 9:00 p.m. en el coloso de José Díaz y cuyas entradas ya se encuentran agotadas en el portal oficial de Joinnus.

La Selección Peruana comenzó a trabajar en la Videna desde la semana pasada y, con el pasar de los días, se han sumado más 'extranjeros' a los entrenamientos. (Foto: FPF)

Presente de Perú y Chile

La Selección Peruana suma un punto en la tabla de posiciones de las Eliminatorias, tras empatar sin goles frente a Paraguay y caer por 1-0 ante Brasil. Con estos números, Reynoso deberá plantear esquemas de juego efectivos que le permita ganar tres puntos cruciales, para acomodarse mejor (va en séptimo puesto). Sin embargo, Chile es un rival directo, que también suma un punto en la tabla, aunque con tres goles en contra, luego de que Uruguay ganara 3-1 en Montevideo.

Dicho resultado ubica a ‘La Roja’ en el octavo puesto en la tabla, aunque igual con un punto, por lo que buscará el triunfo a toda costa en casa frente al elenco ‘incaico’. Un punto a señalar es que, al menos, el plantel de Eduardo Berizzo sumó un gol para el descuento frente a los ‘charrúas’, mientras que en la escuadra nacional no se marcó ningún tanto en los duelos de la primera fecha doble. Sin duda, uno de los puntos a reforzar por parte del comando técnico del ‘Ajedrecista’.

Si hablamos del historial de partidos, no se puede negar que la selección chilena se lleva el mayor número de triunfos, aunque en ls últimos partidos con la ‘bicolor’ no le fue muy bien. De estos cotejos, ‘La Roja’ ganó solo dos, mientras que la ‘blanquirroja’ se quedó con tres victorias, siendo la última de ellas por las Eliminatorias a Qatar 2022, ganando en Lima por 2-0, goles anotados por Christian Cueva (que no fue considerado para esta convocatoria) y Sergio Peña.





