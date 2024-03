La fecha FIFA de marzo culminó con una victoria de la Selección Peruana por 4-1 sobre República Dominicana. Aunque el marcador fue amplio, las diferencias entre los equipos no fueron tan notorias. Los errores de los visitantes y algunas actuaciones individuales definieron el partido. Jorge Fossati optó nuevamente por el 3-5-2, pero con cambios en la alineación respecto al encuentro contra Nicaragua. Este partido sirvió para sacar conclusiones y comenzar a establecer el once titular de cara a la Copa América.

Los tres defensores de la línea defensiva (Corzo, Santamaría y Abram) mostraron un buen nivel, destacándose por su rapidez en los cierres y complementándose acertadamente durante todo el juego. Sin embargo, la falta de proyección al ataque fue evidente en los carrileros, Luis Advíncula y Marcos López, quienes quedaron en deuda en ese aspecto. En el mediocampo, Jesús Castillo demostró su capacidad para competir por un puesto, mientras que Quispe se destacó entre los de mejor rendimiento. En la delantera, Flores y Reyna mostraron cierta incomodidad, generando dudas sobre su desempeño.

Pedro Gallese: El balón le jugó una mala pasada en el gol dominicano. Después no tuvo mayor trabajo. Fue un cómodo espectador del partido. Eso sí, su titularidad debería estar más que asegurada.

Luis Advíncula: Se esperaba un rendimiento superior. Le costó desbordar y llegar a la última línea debido a la velocidad de los jugadores dominicanos. Como ante Nicaragua, el jugador de Boca Juniors no trascendió.

Aldo Corzo: Buen nivel. Siempre jugó simple y estuvo atento para cortar los avances del rival. Su despliegue físico fue notable. Como siempre, es un jugador cumplidor y muy táctico. Pese a que cumplirá 35 años en mayo próximo, sigue estando físicamente impecable.

Anderson Santamaría: Mostró solidez al no complicarse en las situaciones de rechazo y lideró efectivamente la línea defensiva de tres. Supo leer y neutralizar los ataques rivales. No fue exigido al límite y cuando estuvo en peligro, la poca capacidad de resolución del rival ayudó a que el riesgo no pase a menores.

Luis Abram: Se mostró con buen timing en las intercepciones y se animó a lanzar pases largos en búsqueda de los atacantes. Destacó en la defensa de tres y contribuyó en la construcción del juego desde el fondo.

Gallese disputó los 90' del Perú vs. República Dominicana (Foto: GEC)





Marcos López: Se mostró aplicado en la marca, pero quedó en deuda en el aspecto ofensivo. En algunos momentos, dejó a Piero Quispe solo por el sector izquierdo al no incorporarse al ataque como se esperaba.

Jesús Castillo: Atento y rápido en la anticipación. Mostró soltura para romper líneas y disparar desde fuera del área. Fue así como llegó la segunda anotación del equipo nacional.

Piero Quispe: Dinámico y siempre en busca de contacto con el balón. Demostró ser el diferente de Perú cuando tuvo la oportunidad. Fue uno de los más aplicados en la presión en la salida del contrario. Coronó su rendimiento con su primer gol con la selección peruana.

Sergio Peña: Apareció en el momento en que Perú más lo necesitaba con un gran gol de tiro libre. Después de su anotación, ganó confianza para jugar, pero su rendimiento fue intermitente.

Bryan Reyna: Generó desequilibrio, pero no mantuvo la consistencia necesaria para sobresalir. Mostró chispazos, pero sin ser determinante. Se esperaba más del jugador de Belgrano.

Edison Flores: Le costó muchos minutos llegar a entrar en el partido, pero en el segundo tiempo asistió magistralmente a Quispe para el tercer gol peruano. No logró sentirse cómodo en una dupla de ataque junto a Reyna .

José Rivera: Ingresó como volante interior, una posición nueva para él. Sin embargo, aprovechó su velocidad para romper líneas y provocó el penal que condujo al gol de Paolo Guerrero.

Gianluca Lapadula: Destacó en la presión y en el juego de espaldas. Buscó desmarcarse en los espacios vacíos, aunque le faltó precisión en el último pase.

Paolo Guerrero celebra tras marcar de penal el 4-1 de Perú ante República Dominicana | Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec

Wilder Cartagena: En esta ocasión ocupó la posición de volante ancla, sintiéndose más cómodo que en el partido anterior. Aportó frescura y control al mediocampo. Con el ingreso de Távara, se desplazó hacia el interior derecho.

Paolo Guerrero: Se movió en diferentes zonas del campo, buscando paredes y espacios para romper líneas. Fue interceptado en varias ocasiones y le costó entrar en el ritmo de partido, pero finalmente logró su gol número 40.

Oliver Sonne: Actuó como carrilero derecho, destacándose en la marca y manteniéndose cerca de los atacantes rivales.

Martín Távara: Una vez más se ubicó como pivote, ofreciendo marca y frenando varias jugadas con faltas tácticas.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp, en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO