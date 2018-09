Jugar por la Selección Peruana es uno de los objetivos a largo plazo que espera cumplir Emanuel Herrera , quien es el máximo goleador de Sporting Cristal , con 25 tantos. El argentino es un ‘asesino del área'; de esos que seducen a Ricardo Gareca.

“Si me dicen para nacionalizarme, claro que lo haría. Uno de los sueños que siempre tuve fue jugar por una selección. En mi país no es posible por la cantidad de jugadores que hay en mi puesto, pero me gustaría defender la camiseta de Perú”, dijo Emanuel Herrera a El Comercio.

Ojo a un detalle. No es fácil el camino que deberá recorrer Emanuel Herrera para poder cumplir su sueño de defender a la Selección Peruana. ¿Cuál es el problema?

A) Emanuel Herrera, de 31 años, tendría que laborar cinco años en el Perú para poder defender a la Selección Peruana, según indica el reglamento FIFA.

B) Para adquirir la nacionalidad peruana, Emanuel Herrera deberá radicar, como mínimo, dos años seguidos en el país. Y recién lleva 9 meses en la capital, luego de su paso por México.

“También tengo entendido eso [lo que explicamos líneas más arriba]. Pero mi respuesta es lo que a mí me gustaría. El Perú me ha acogido muy bien y representarlos sería para mí un orgullo”, agregó Emanuel Herrera.

El delantero argentino, que llegó a Perú por primera vez en el 2017, manifestó también que su deseo es continuar defendiendo los colores de Sporting Cristal, club con el que aspira a ganar la Copa Libertadores.

“Aquí me siento muy cómodo y tranquilo. No pienso en irme. Mis objetivos son. Campeonar con Cristal, jugar por la selección peruana y llegar lejos en la Libertadores del próximo año. Quizás ganarla. Sería un sueño cumplido”, concluyó Emanuel Herrera.