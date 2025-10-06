El aeropuerto Jorge Chávez fue escenario de un arribo muy esperado por los hinchas de la Selección Peruana. Felipe Chávez, el volante de 18 años que milita en el Bayern Múnich, llegó al país procedente de Alemania para sumarse a los entrenamientos del combinado nacional con miras al amistoso frente a Chile. Su presencia, más allá de lo simbólico, marca el inicio de una nueva etapa para el joven mediocampista, que vivirá su primera convocatoria con la absoluta bajo la dirección técnica de Manuel Barreto.

El jugador llegó durante la tarde de este lunes, siendo recibido por una delegación de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Sin brindar declaraciones a la prensa, Felipe Chávez fue trasladado directamente hacia la Videna, donde el plantel ya se encuentra concentrado preparando el duelo internacional. El futbolista se mostró tranquilo, aunque visiblemente emocionado por la oportunidad que representa vestir la camiseta de su país a nivel mayor.

De acuerdo con lo planificado, el mediocampista se unirá oficialmente a los entrenamientos este martes, cuando comparta sus primeras prácticas junto al resto de seleccionados. Será su primer contacto con el grupo y, de acuerdo con el cronograma, podría ser considerado en la lista final para el encuentro amistoso ante Chile, programado para este viernes.

Felipe Chávez llega al Perú tras destacar con la reserva del Bayern Múnich en la Regionalliga, cuarta división del fútbol alemán. En lo que va de la temporada, el peruano-alemán acumula tres goles y dos asistencias, lo que llamó la atención del comando técnico nacional, que decidió convocarlo por primera vez a la Selección Mayor.

La felicidad del Bayern Múnich por la convocatoria de Chávez

El propio Bayern Múnich celebró la noticia días atrás, resaltando la convocatoria del joven talento a través de sus redes sociales. “Nuestros chicos en un viaje internacional. Nominado por primera vez a la selección absoluta de Perú: Felipe Chávez”, publicó el club bávaro, acompañando el mensaje con una fotografía del jugador, un gesto que fue muy comentado por los hinchas peruanos en redes.

Manuel Barreto, técnico interino, busca ampliar el universo de futbolistas con proyección internacional y, al mismo tiempo, brindar oportunidades a jóvenes con raíces peruanas formados en academias de alto nivel.

El propio Barreto destacó la importancia de integrar a nuevos valores al equipo nacional. Su apuesta por jugadores como Chávez refleja el deseo de renovar el plantel sin perder competitividad, aprovechando la experiencia que estos futbolistas obtienen en el extranjero.

¿Cuándo jugarán Perú vs. Chile?

Luego de su última derrota por 1-0 a manos de Paraguay, la Selección Peruana volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Chile, en el partido amistoso válido por la fecha FIFA de este mes. Dicho duelo está programado para el viernes 10 de octubre desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Bicentenario de La

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Movistar Deportes por la señal de cable, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta, el choque de verá por ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

Los convocados de Perú para enfrentar a Chile:

Arqueros : Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (CA Banfield - Argentina).

: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (CA Banfield - Argentina). Defensas : Miguel Araujo (Sporting Cristal), Ánderson Villacorta (CD Mineros Zacatecas - México), Renzo Garcés (Alianza Lima), Ánderson Santamaría (Universitario), César Inga (Universitario), Matías Lazo (FBC Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys) y Marcos López (FC Copenhague - Dinamarca).

: Miguel Araujo (Sporting Cristal), Ánderson Villacorta (CD Mineros Zacatecas - México), Renzo Garcés (Alianza Lima), Ánderson Santamaría (Universitario), César Inga (Universitario), Matías Lazo (FBC Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys) y Marcos López (FC Copenhague - Dinamarca). Volantes : Erick Noriega (Gremio - Brasil), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario), Felipe Chávez (Bayern Múnich - Alemania) y Jairo Concha (Universitario).

: Erick Noriega (Gremio - Brasil), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario), Felipe Chávez (Bayern Múnich - Alemania) y Jairo Concha (Universitario). Delanteros: Alex Valera (Universitario), Luis Ramos (América de Cali - Colombia), Juan Pablo Goicochea (CA Platense - Argentina), Bryan Reyna (CA Belgrano - Argentina), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - Canadá) y Joao Grimaldo (Riga FC - Letonia).

Alex Valera (Universitario), Luis Ramos (América de Cali - Colombia), Juan Pablo Goicochea (CA Platense - Argentina), Bryan Reyna (CA Belgrano - Argentina), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - Canadá) y Joao Grimaldo (Riga FC - Letonia). Sparrings: Fabio Vásquez (Sporting Cristal), D’Alessandro Montenegro (ADT), Edu Villar (Sport Huancayo), Álvaro Rojas (Juan Pablo II) y Víctor Guzmán (Sporting Lisboa - Portugal).