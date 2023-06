La poca gravitación de Cueva y Peña en el mediocampo obligó al estratega a realizar un ajuste táctico, regresando al conocido esquema 4-2-3-1. Esta modificación tenía como objetivo reforzar el centro del campo y mejorar la generación de jugadas ofensivas. A pesar de los intentos por encontrar el equilibrio y la fluidez en el juego, la falta de participación y el bajo rendimiento de estos dos jugadores limitaron el juego nacional.

Descuidos defensivos

La poca solidez defensiva puede ser atribuida a varios factores. En primer lugar, Pedro Gallese no logró cumplir el papel de ser la salvación del equipo. Sus estadísticas reflejan una falta de intervenciones destacadas, lo que indica que cada vez que fue puesto a prueba, fue superado, dejando al descubierto algunas falencias defensivas en más de una ocasión. Esta falta de seguridad en la portería contribuyó a que el equipo peruano recibiera goles.

Por otro lado, Jhilmar Lora, el lateral derecho, tuvo dificultades para contener a Kaoru Mitoma, extremo japonés. Lora se vio desbordado en varias ocasiones y mostró dificultades para contener la velocidad y habilidad de su oponente. Aunque intentó contribuir en el aspecto ofensivo proyectándose hasta la última línea, no logró cumplir completamente con su tarea defensiva, lo que dejó expuesta a la defensa peruana. Hay que sumarle la mala noche de Marcos López. El rendimiento del lateral izquierdo del Feyenoord fue desafortunado. Fue superado ampliamente por Hiroki Ito y se convirtió en un blanco fácil para los ataques japoneses. Su error en la salida resultó en un gol en contra, lo cual contribuyó a la derrota del equipo peruano.

Finalmente, Carlos Zambrano, uno de los centrales del equipo, no estuvo en su mejor forma durante el partido. Mostró dificultades para despejar el balón y bloquear tiros, y en la segunda anotación del equipo japonés, el balón le rebotó de manera desafortunada. Además, tuvo problemas para lidiar con la velocidad de los jugadores locales y no pudo interrumpir jugadas clave mediante faltas estratégicas, lo cual quedó evidenciado en el tercer gol en contra.

Jugadores que no funcionaron

Wilder Cartagena demostró que se desempeña mejor como pieza de recambio que como titular . Su rendimiento en el partido generó cierta nostalgia por Pedro Aquino, quien suele desempeñarse de manera más efectiva en términos de marca y distribución del juego. Importante señalar la displicencia de Sergio Peña en el campo de juego. No se pareció en nada el Peña que viene teniendo regularidad con el Malmo en Suecia. Terminó siendo una de los valores más bajos del combinado nacional y Reynoso lo cambió tras finalizar el primer tiempo.

Al mismo nivel estuvo Cueva, quien mostró un nivel discreto similar al que ha mostrado con Alianza Lima. Su condición física sigue siendo una preocupación, lo cual se hizo evidente ante un rival de este calibre. En comparación con otros jugadores como ‘Canchita’ Gonzáles, Cueva parece estar un paso por detrás en términos de ritmo de juego y rendimiento.

Cueva no logró imponer su influencia en la generación de juego y tuvo dificultades para marcar una diferencia en el campo. Su falta de agilidad y explosividad limitaron su capacidad para desequilibrar en el último tercio del campo. Además, se vio superado en duelos individuales y no pudo encontrar espacios para conectarse con sus compañeros de manera efectiva.

Dupla ante otros rivales

Uno de los errores tácticos de Reynoso en el partido fue alinear a Gianluca Lapadula y Paolo Guerrero desde el inicio. No es que ambos centrodelanteros no puedan jugar juntos, pero el enfoque de enfrentar a un rival con un doble ‘9′ no resultó efectivo en esta ocasión. La elección de este esquema requería un alto nivel de rigor físico tanto en los hombres de ataque como en los volantes ofensivos, algo que el equipo no logró sostener durante todo el encuentro.

A pesar de ello, se pudo observar el potencial que la dupla Lapadula-Guerrero puede ofrecer al juego peruano. En ciertos momentos, mostraron una buena conexión en el ataque y estuvieron cerca de generar ocasiones de gol. Lapadula, en particular, estuvo a punto de marcar un gol, aunque lamentablemente fue anulado por el VAR. Al final terminó interviniendo en la anotación de ‘Canchita’ Gonzáles.

