Renato Tapia (29 años) fue una de las grandes ausencias de la Selección Peruana en la Copa América de Estados Unidos 2024 debido a un problema que pocos esperaban: la falta de un seguro que cubriera posibles lesiones de gravedad. Al encontrarse sin equipo en ese momento, el volante no contaba con el respaldo necesario en caso de una lesión seria, lo que llevó a su exclusión del torneo. Semejante hecho llevó a muchos a pensar que el futuro del ex Celta de Vigo en la Bicolor corría riesgo. Sin embargo, el entrenador Jorge Fossati ha descartado ese idea, explicando cómo lleva su relación con el futbolista.

“La relación con él siempre estuvo bien, en el sentido de que si vos pensás diferente a mí pero me lo decís cara a cara y yo te lo digo a vos, la relación va a estar bien. Nos vamos a respetar porque vos me decís lo que pensás, yo te digo lo que yo pienso”, empezó explicando Fossati en entrevista con L1 Radio de L1 MAX.

A pesar de la ausencia de Tapia en la Copa América, Fossati dejó en claro que las puertas de la Selección no están cerradas para él. “Por eso dije que para nada cerraba las puertas de que pudiera volver en algún momento. Esto lo dije en la Copa América, no lo digo hoy, y lo dije antes de la Copa América, no después porque no fue mal en los resultados”, afirmó el técnico.

Fossati ha mantenido el contacto con el jugador y está al tanto de su situación actual, esperando que encuentre equipo. “Con Renato estamos esperando que termine de definir su situación, ojalá la termine muy pronto para que no quede ningún vestigio de lo que pasó en junio y que no nos permitió tenerlo ahí en la Copa”, agregó el entrenador.





La importancia del liderazgo: capitán dentro y fuera del campo





Renato Tapia no es solo un jugador más en la Selección Peruana; es uno de los capitanes, un líder dentro y fuera del campo. En esa línea, Fossati se refirió a la importancia de esta figura en el equipo, destacando que el rol de capitán va más allá de ser quien discute con el árbitro.

“Es uno de los capitanes, es uno de los referentes, vale la pena remarcarlo. Pedro (Gallese) no dejó nunca de ser capitán. Una cosa es ser capitán como referente, como líder del plantel, y otra cosa es elegir a uno para que vaya a discutir con el árbitro, eso es otra cosa”, explicó el ‘Nono’.

Renato Tapia se encuentra sin equipo tras no haber renovado con el Celta de Vigo.

¿Qué se le viene a la Selección Peruana?





La Selección Peruana volverá a tener actividad cuando reciba a Colombia en Lima por la séptima jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026. El partido se disputará el viernes 6 de septiembre a las 8:30 p.m. (hora de Perú) y se llevará a cabo en el Estadio Monumental de Ate. La transmisión se podrá ver en exclusiva por América TV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en América TVGO y Movistar TV App.

Posteriormente, la Bicolor completará la fecha doble con su visita a Ecuador en Quito. Este encuentro está pactado para el martes 10 de septiembre a las 4:00 p.m. (hora de Perú) y se desarrollará en el mítico Estadio Rodrigo Paz Delgado. La última vez que ambos seleccionados se vieron las caras fue por las pasadas Eliminatorias Qatar 2022, con un empate por 1-1 en Lima. También se podrá mirarlo por América TV y Movistar Deportes.





Calendario de Perú en las Eliminatorias 2026





Octubre 2024

Fecha 9: Perú vs. Uruguay

Fecha 10: Brasil vs. Perú

Noviembre 2024

Fecha 11: Perú vs. Chile

Fecha 12: Argentina vs. Perú

Marzo 2025

Fecha 13: Perú vs. Bolivia

Fecha 14: Venezuela vs. Perú

Junio 2025

Fecha 15: Colombia vs. Perú

Fecha 16: Perú vs. Ecuador

Setiembre 2025

Fecha 17: Uruguay vs. Perú

Fecha 18: Perú vs. Paraguay

Selección Peruana reiniciará las Eliminatorias ante Colombia. (Foto: Getty Images)

