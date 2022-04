Cada vez falta menos para la Copa del Mundo Qatar 2022. Aunque la Selección Peruana aún no asegura su clasificación, ya se conoce a los potenciales rivales que podría enfrentar, si supera la instancia del repechaje. De ganarle a Australia o Emiratos Árabes Unidos, la Blanquirroja compartiría grupo con Francia, Dinamarca y Túnez. Por tal motivo, Depor logró comunicarse con tres periodistas de dichos países, quiénes dejaron sus impresiones sobre lo que dejó el sorteo y opinaron acerca de lo que les genera el conjunto bicolor, de competir contra nosotros.

Conocen las virtudes peruanas

La última vez que Francia enfrentó a Perú fue por el Mundial de Rusia 2018. Los galos apenas vencieron 1-0 a nuestro seleccionado, resultado que les alcanzó para acceder a los octavos de final. Aquel encuentro fue uno de los que más le costó ganar el equipo de Didier Deschamps en dicho certamen, donde finalmente terminaron tocando la gloria.

Para Hugo Delom del L’Équipe, enfrentar nuevamente a la Selección Peruana le trae lindos recuerdos por lo que vivieron en la pasada justa mundialista. No obstante, también le preocupa, por las fortalezas que mostró el combinado patrio aquel cotejo disputado en el Ekaterimburgo Arena.

“Fue un partido muy duro. Con un equipo muy fuerte físicamente. Sentimos que los peruanos son jugadores con muy buena técnica individual. Pocos jugadores peruanos, a excepción de Miguel Trauco que juega en Saint-Étienne, son conocidos en Francia, pero sabemos que históricamente es una gran nación en el fútbol mundial. Y que ella sigue siendo muy difícil de jugar”, sostuvo.

Perú quedó fuera del Mundial Rusia 2018 luego de perder por 1-0 ante Francia en el grupo C (Getty Images)

Con respecto a los rivales que afrontarán en la primera instancia, se mostró satisfecho de que el campeón del mundo no se vaya a cruzar con un equipo de mayor linaje europeo. “Es un grupo bastante equilibrado. Francia tuvo suerte de no coincidir con una gran nación europea. Aunque Dinamarca no es una selección para pasar por alto. Tienen lo suyo para que puedan molestar a los franceses. Pero hoy, no vemos a este equipo como una gran amenaza. Túnez no ha sido uno de los mejores equipos africanos en los últimos años. Así que diría que en comparación con otros equipos europeos (Bélgica en particular), Francia tiene bastante suerte”, afirmó.

“No merecieron perder”

Al igual que ocurrirá con Francia, la Blanquirroja coincidirá por segunda vez con Dinamarca en el mismo grupo. En la retina del hincha peruano siempre quedó que la derrota ante los daneses fue injusta y se pudo merecer algo más. Por ello, enfrentarlos será más que una revancha.

Klaus Egelund del diario Ekstra Bladet mantiene la línea de la sensación peruana, con respecto a lo sucedió aquel choque. Sin embargo, tiene claro que su seleccionado ha evolucionado y ya no es el mismo al que nos medimos en nuestro regreso a un Mundial después de 36 años.

“Perú fue una gran sorpresa en Rusia. El ritmo y la intensidad impresionaron a Dinamarca y, sinceramente, la derrota no fue merecida. Lo que ha sucedido desde entonces es que Dinamarca se ha convertido en un equipo de clase mundial. Este lado es mucho más adecuado para combatir las fortalezas en las que se basa Perú. No hay duda de que Perú será un gran rival, pero donde los veo, tal vez al nivel conocido de Rusia, se enfrentarán a un equipo danés que tiene más amenazas y es mucho mejor que el 2018. Entonces, básicamente, no espero que el partido sea más difícil para Dinamarca”.

Perú debutó con Dinamarca en Rusia 2018. (Getty Images)

“Está bastante claro que Perú ha mejorado mucho en el último año. Al inicio de la clasificación, es casi un milagro que se alcancen los playoffs. Ganar a domicilio en Ecuador y Colombia es bastante impresionante. Un equipo experimentado sin grandes debilidades, pero obviamente perdiendo la amenaza de gol conocida anteriormente por Farfán o Guerrero”, añadió.

Rival complicado

Souhail Khmira, periodista tunecino para la BBC, reveló que no tiene mucho conocimiento de nuestro seleccionado, pero si afirma que somos los grandes favoritos para ganar el repechaje. Y en caso eso suceda, Túnez tendrá un contrincante duro de roer. “El ganador entre EAU y Australia se enfrentará a Perú. No sé mucho sobre la selección peruana, pero desde mi conocimiento, creo firmemente que son los favoritos de todos. El fútbol sudamericano es hermoso, elegante y elocuente, esto no debería ser una tarea muy difícil para ellos. Si se clasifican, no serán un rival fácil para Túnez”, indicó.

Túnez eliminó a Mali para clasificar a Qatar 2022. (Foto: Agencias)

Hasta el momento, las ‘Águilas de Cartago’ son la selección más débil del grupo. Ellos son conscientes bajo que rótulo van al Mundial, aunque también se esperanza que Francia pueda sufrir la racha negativa de los vigentes monarcas de dicho torneo. “El grupo de Túnez es muy difícil. Francia, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos o Australia/Perú, rivales difíciles. Francia, los campeones defensores. No serán un blanco fácil. Sin embargo, tal vez la maldición de eliminación temprana para los campeones defensores podría seguirlos. Esperando mucho fútbol hermoso de nuestro Grupo D”, finalizó.





