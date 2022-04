Cuenta la gente que alguna vez visitó Qatar que en las calles, es decir al aire libre, existe sistemas de refrigeración (inclusive nubes artificiales de lluvia) para contrarrestar el intenso calor que azota dicho país árabe, ubicado en el oeste de Asia, y donde se desarrollará el Mundial Qatar 2022 a partir de noviembre próximo. Precisamente, la FIFA planteó este cambio de fecha de forma radical, pues habitualmente se realiza en junio, debido a que es en esta época del año donde, literalmente, se vuelve un horno.

Está claro que nuestro destino es el Mundial y ya que la Selección Peruana logró el boleto para el repechaje, el cual se jugará contra Australia o Emiratos Árabes Unidos (representantes de Asia), la bicolor tendrá acción en Doha en junio, el 13 o 14 de ese mes. Sí, justo cuando el verano qatarí se vuelve más inclemente. “Las personas evitan salir a las calles en la mañana o en la tarde. En todos los lugares hay aire acondicionado. Es algo muy fuerte, puede incluso llegar a los 50 grados”, nos contó Reimond Manco, quien en 2012 tuvo un paso por Al Wakrah de ese país.

En su momento, la FIFA emitió un informe técnico, donde describió que un torneo de verano en Qatar, es decir, en junio, mes del repechaje, sería “de alto riesgo” y que “el calor es considerado como riesgo potencial para la salud”. Es así que, según informaciones, la Federación Peruana de Fútbol (FPF), con el respaldo de la Conmebol, pediría el cambio de sede o formato.

Eso sí, la FIFA mantiene firme su postura de que se juegue en Qatar, señalando que deben de respetarse las reglas de juego, pues la sede de los repechajes se acordó desde antes de los inicios de las Eliminatorias en el mundo.

Así como Manco, Santiago Salazar, quien también tuvo un paso por el futbol qatarí, y Roberto Merino, quien jugó en Kuwait, nos detallan las condiciones climáticas que se viven allí.

¿Cómo es jugar al fútbol en junio en Qatar?

El clima en Qatar es desértico y se puede decir que solo hay dos estaciones: el invierno, que tiene una duración de casi tres meses (diciembre, enero y febrero); y el verano, que se extiende a los nueve restantes. El clima de Qatar es muy cálido. Durante el verano, las temperaturas máximas son muy elevadas, pudiendo alcanzar los 45 grados fácilmente e incluso trepar hasta los 50.

Por ello, la FIFA planeó el cambio a noviembre para no exponer a elevadas temperaturas tanto a los deportistas como a los equipos de periodismo y trabajadores de todo el mundo que estarán a cargo de las transmisiones; y, sobre todo, proteger al público en­ general. Entonces, ¿por qué la FIFA decidió que el repechaje se juegue en pleno verano qatarí?

Manco contó su experiencia con el calor en Qatar. “Es complicado. Los partidos siempre se jugaban de noche. Hay mucho calor, la sensación térmica es demasiado fuerte. Es realmente sofocante, y peor aún en la época de junio. Recuerdo que cuando llegué, me pusieron una vacuna para el calor, y me recomendaban salir todos los días a tomar el sol por media hora, para que mi cuerpo se vaya aclimatando. Pero me resultaba casi imposible caminar. Nuestros entrenamientos eran a partir de las 10 de la noche, porque no se podía correr en la mañana o tarde”, le comentó a Depor, tras su experiencia de un año en el Al Wakrah qatarí.

Manco no tuvo minutos oficiales con Al Wakrah, pero estuvo casi un año allí (Foto: Difusión)

Asimismo, el ‘Rei’ se animó a darle un consejo al equipo de Ricardo Gareca de cara al encuentro clave de junio, con el fin de sobrellevar mejor el intenso calor. “Lo ideal para mí es estar por lo menos dos semanas antes del partido. Así, el cuerpo se aclimata. Aún no se conoce el rival, pero podría ser Emiratos Árabes Unidos, y ojo que ellos están acostumbrados a ese clima y prácticamente jugarán de local”, agregó el ahora jugador del Santos FC de Nazca, de la Segunda División.

El testimonio de Santiago Salazar, quien pasó por el Al Shamal de Qatar en 2005, también es similar al de Manco. El exfutbolista le aseguró a Depor que muchas veces no podía ni respirar al momento de entrenar, debido al inclemente sol. “El tema del calor es abrumador. Es distinto a la parte donde nosotros vivimos. El tema del calor es un factor importante a tomar en cuenta por Perú, porque será duro. Por ejemplo, allá se entrena y se juega en la noche. Ni siquiera en invierno, para que te hagas una idea, se puede jugar”, nos dijo el exseleccionado nacional.

Santiago Salazar jugó en la selección entre 1998 y 2001. (Foto: Difusión)

Y agregó: “Recuerdo que cuando llegué a Qatar, fuimos a realizar la pretemporada a Hungría con mi equipo. Al retorno, cuando el calor supuestamente había bajado, para mí seguía siendo muy fuerte. Obviamente, los qataríes están acostumbrados y para ellos les resulta normal. Y ojo que en 2005 no había estadios con aire acondicionado, era peor. Incluso, cuando corría, sentía el calor en la nariz, no podía respirar. A veces no podía ni entrenar”.

Otro peruano que tuvo un paso por el fútbol del Medio Oriente fue Roberto Merino, quien jugó a inicios del 2011 en el Al Nasr de Kuwait, un país de clima muy similar al de Qatar, y separados por 843 kilómetros. “Hace más de 40 grados por esas zonas. Recuerdo que entrenábamos en la noche, porque era imposible hacerlo por la mañana o tarde. También jugué amistosos en Qatar con mi equipo, y el calor era brutal. Si el repechaje se juega allí, y en junio, resultará un contratiempo importante para la selección. La verdad que sí sufría mucho. Pero estoy seguro de que el equipo de Gareca se va a habituar rápidamente”, le comentó a Depor.

Merino tuvo un breve paso por la selección peruana en 2009 (Foto: Difusión)

Los estadios más modernos del mundo

Las condiciones climáticas obligaron a los organizadores a otorgar buenas comodidades para que los espectadores puedan observar tranquilos los partidos. Es por eso que cada uno de los ocho estadios del Mundial cuenta con una central de energía instalada a kilómetros de distancia.

La máquina recibe agua helada, que a su vez es bombeada al estadio a través de tuberías puestas a lo largo de las tribunas y la cancha. Así sale el aire acondicionado y está programado para mantener una temperatura de 26 °C. Por lo general, están ubicados debajo de cada butaca.

Todos poseen una estructura diseñada especialmente para evitar que el público y los jugadores sufran el extremo calor del exterior. Eso sí, esto sucederá en noviembre y diciembre, cuando el verano qatarí esté por llegar a su fin y se dé comienzo al invierno de ese país, que tiene unas condiciones más favorables que, por ejemplo, en junio.

El estadio Lusail, uno de los más moderos para Qatar 2022, albergaría el duelo del repechaje de Perú. (Foto: AFP)

Cinco puntos claves de la ‘Agenda Qatar’

Presencia bicolor

Antonio García Pye, Gerente de selecciones, estará este viernes en Qatar para el sorteo del Mundial. Allí, aprovechará para ver el hotel y lugar de entrenamiento, con miras a la disputa del repechaje, el 13 o 14 de junio próximo.

Cambio de sede

La FPF considera injusto y nada neutral que Perú defina su pase al Mundial en un país asiático. Europa podría ser la propuesta de la delegación nacional.

Aclimatación

En caso la FIFA confirme que el partido se juegue en Doha (Qatar), se intentaría entrenar en zonas de alta temperatura. Incluso, no se descarta viajar a Estados Unidos, que en junio estará en pleno verano.

Amistosos previos

La Fecha FIFA arranca el 30 de mayo; es decir, casi dos semanas antes del repechaje. La idea es que la bicolor tenga uno o dos partidos previos. Ya hay propuestas para jugar en Estados Unidos y territorio europeo.

El llamado del ‘Tigre’

La intención es que Ricardo Gareca empiece a trabajar con los futbolistas del medio local pasada la quincena de mayo. A los que juegan en la Liga 1 se sumarían algunos del exterior, cuyas ligas hayan finalizado y estén libres.





