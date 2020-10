Gianluca Lapadula es una de las principales novedades de la Selección Peruana para lo que será la fecha doble contra Chile (en Santiago) y Argentina (en Lima) por las Eliminatorias sudamericanas rumbo a la cita mundialista de Qatar 2022.

La familia del atacante de Benevento de la Serie A de Italia se muestra más que emocionada por el llamado que hizo Ricardo Gareca y confían plenamente en lo que el futbolista podrá ofrecerle a la escuadra blanquirroja dentro del campo de juego.

El hermano de Gianluca Lapadula dio a conocer, en entrevista para Calciomercato.com, pasajes poco conocidos del inicio en el fútbol del ahora centrodelantero de la Selección Peruana, en los que resaltaba su hambre de victoria y fortaleza para luchar balones divididos con rivales que tenían hasta 17 años más que él.

“Recuerdo que jugábamos en parques algunos torneos que se realizaban. Él siempre estaba ahí, corriendo detrás de los oponentes y golpeándolos cada que era necesario (y cuando no, también). Yo le decía: ‘Gianlu’, juega despacio, estos son más grandes que nosotros y no sabes cómo puede terminar porque no los conoces', pero él seguía metido en el partido y no bajaba la intensidad”, señaló Davide Lapadula a la web italiana.

La foto inédita de Lapadula. (Foto: Calciomercato.com)

La FIFA se pronunció sobre el caso Gianluca Lapadula

La FPF envió una carta a la FIFA para informar sobre la situación de Gianluca Lapadula y este viernes llegó la respuesta de parte del mayor ente rector de este deporte donde detalla que:

"El jugador sería elegible para participar en los equipos representativos de su federación sin ninguna decisión formal de la Comisión del Estatuto del Jugador siempre que:

1. El jugador posea la nacionalidad peruana de manera permanente no vinculada al lugar de residencia.

2. Si nunca ha participado en un partido -ya sea de forma parcial o total- con una federación en un partido de competición oficial en cualquiera de sus categorías o disciplinas futbolísticas

3. Él, uno(o ambos) de sus padres biológicos o abuelos nacieron en Perú"

Sin embargo, a continuación, la misma entidad indica que “en base a la documentación que actualmente tenemos a nuestra disposición, no estamos en condiciones de confirmar que se cumplen los requisitos antes mencionados y, como tal, si el jugador es efectivamente elegible para participar en los equipos representativos de su federación”.

Si bien, Gianluca Lapadula ya inició con los trámites para obtener el Documento Nacional de Identidad, este proceso toma un determinado tiempo, por lo que aún no ha sido emitido por RENIEC de manera oficial. Sin embargo, en la FPF ven la situación con optimismo.

