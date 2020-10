Jefferson Farfán se pierde el resto del año. El delantero de la Selección Peruana confirmó que se someterá a una intervención en la rodilla izquierda y no tendrá actividad oficial por lo que resta del 2020. La ‘Foquita’ sabe que debe cuidarse para iniciar con todo un nuevo año, por lo que acudirá a los médicos para resolver el tema de su lesión.

“He decidido parar lo que resta del año para arrancar la pretemporada 2021 en mi 100%. Será una intervención de limpieza muy simple en la rodilla izquierda. No se preocupen que después de un mes y medio de recuperación vuelvo al campo”, sostuvo el delantero nacional para Movistar Deportes.

Jefferson Farfán es uno de los futbolistas más importantes de la Selección Peruana. El atacante nacional enfrentó las primeras dos jornadas de las Eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022, a pesar de no estar al 100% físicamente. Tras ellas, el atacante tuvo que continuar con su recuperación en la Videna a la lesión que sufrió en una de sus rodillas.

Ricardo Gareca tenía confianza de que el atacante pueda llegar en buen estado para los encuentros de fecha 3 y 4 por la fecha FIFA de noviembre; sin embargo, la ‘Foquita’ no podrá estar frente al choque ante Chile y Argentina, respectivamente.

El nuevo delantero de la Selección Peruana, tiene el respaldo de Guerrero

Paolo Guerrero habló sobre la convocatoria de Gianluca Lapadula a la Selección Peruana, luego de que el ‘Tigre’ diera su nombre en conferencia virtual en Videna. El ‘Depredador’ declaró al término de una nueva jornada de recuperación que tiene en las instalaciones de la FPF, luego de la operación que tuvo en la rodilla a causa de una lesión sufrida en el Brasileirao.

“Feliz por él. Seguramente viene a sumar, junto con Raúl (Ruidíaz), así que feliz. No puedo hablar más porque mi equipo no me deja”, sostuvo el atacante de Internacional tras su salida de la Videna, lugar en el que Ricardo Gareca anunció la convocatoria del atacante de Benevento, posiblemente en reemplazo de Jefferson Farfán ante su confirmada ausencia.

