Las grandes preocupaciones de Ricardo Gareca para las Eliminatorias Qatar 2022

Su mensaje inspira confianza y tranquilidad. En su cabeza hay detalles que aún lo preocupan y que no le dejan recuperar las horas de sueño perdidas durante la Copa América. Ricardo Gareca tuvo un diálogo en exclusiva con Depor donde habló de todo y no dejó de tocar los temas que le preocupan para la Selección Peruana de cara a las Eliminatorias Qatar 2022.

1. La temporada de fichajes. En gran parte del mundo, el libro de pases está abierto y es sabido que Ricardo Gareca evalúa mucho hacia dónde van sus jugadores. Sobre todo después de un gran torneo como la Copa América que puso en vitrina a todos los jugadores. La lejanía es algo que lo deja intranquilo.

"Cuanto más se centralicen los jugadores, va a ser mejor para la selección. El hecho que puedan tener continuidad en ligas a distancias más cortas. No es lo mismo estar a 11 horas que a 18 o 20 horas. eso puede ser perjudicial en lo individual y colectivo. Hay poco tiempo de recuperación desde que llegan hasta el día del ´partido", indicó.

2. Continuidad. Una de las cosas que destacó Ricardo Gareca de la gran Copa América que cumplió la selección peruana es la consolidación de algunos jugadores como Luis Abram y Christofer Gonzales. Pero hay otro detalles que le preocupa: los que no tienen continuidad en sus clubes, entre los convocados y los que están en su órbita.

"Nos interesa que ellos (todos los futbolistas) sepan que son observados y están en la mira de la selección. No le garantizamos nada a nadie porque ellos saben que tienen que ser competitivos permanentemente, que tienen que jugar. Hay chicos como Pretel, por ejemplo, que tiene mucho para dar pero se enfrenta en su club con jugadores que tienen un recorrido, un nombre, son líderes que le recorta espacios, pero como él, muchos chicos están siendo observados".

3. El recambio. Y a pesar de que asegura que este punto es muy llevadero, el entrenador de la selección peruana señaló que Perú como país tiene un gran desafío: aumentar el número de jugadores para los clubes y que esto aumente el universo de jugadores convocables.

"El gran desafío de Perú está en el desarrollo del fútbol, en cómo implementamos los medios para que salgan más jóvenes que le aporten a los clubes y estos a la selección. Eso es fundamental".

4. Crecimiento individual sin perder el colectivo. De la mano con el punto número 1 (la temporada de fichajes) Ricardo Gareca señaló que la llegada de jugadores a ligas poco conocidas no es algo preocupante. Sí lo es el hecho que cuando se unan a la selección pierdan la idea de equipo, la fortaleza de la bicolor en todos estos años.

"Los jugadores que están saliendo tienen que mantenerse. No necesitan estar en Real Madrid o Barcelona para eso. No es preocupación nuestra que vayan al mejor club o mejores ligas, sino que salgan y se vuelvan más profesionales, que tengan continuidad, que salgan a diferentes ligas, que cada vez más jugadores estén en el extranjero. Preocupación nuestra es que no se pierda la fortaleza de equipo que nos ha caracterizado. Mientras no perdamos esa perspectiva todo estará bien".

Revive la entrevista exclusiva de Ricardo Gareca en Depor:

Carlos Zambrano celebró sus 30 años a ritmo de salsa. (América TV)

►Ricardo Gareca habló sobre sus cábalas antes de los partidos de la Selección Peruana

►¿Mauricio Montes podría llegar a la Selección Mayor si hace un buen papel en los Panamericanos?

►Sporting Cristal será el primer equipo peruano en jugar con VAR

►Wilmer Aguirre recordó la época en la que hacía tridente con Paolo Guerrero y Jefferson Farfán