La Selección Peruana podría tener pronto nuevo entrenador. Desde Chile aseguran que Gustavo Álvarez, actual estratega de Universidad de Chile, sería el elegido por la Federación Peruana de Fútbol para tomar las riendas del equipo nacional. La información, revelada por el diario El Mercurio, sostiene que el técnico argentino ya habría comunicado indirectamente su salida del club azul, lo que ha sido interpretado como una despedida anticipada. Mientras tanto, en la interna de la FPF, el nombre del entrenador toma cada vez más fuerza de cara al nuevo proceso rumbo a las Eliminatorias 2030.
Nota en desarrollo
