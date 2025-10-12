Gustavo Alvarez sería el DT elegido por la FPF para dirigir a Perú | FOTO: U. de Chile
Gustavo Alvarez sería el DT elegido por la FPF para dirigir a Perú | FOTO: U. de Chile

La podría tener pronto nuevo entrenador. Desde Chile aseguran que , actual estratega de , sería el elegido por la Federación Peruana de Fútbol para tomar las riendas del equipo nacional. La información, revelada por el diario El Mercurio, sostiene que el técnico argentino ya habría comunicado indirectamente su salida del club azul, lo que ha sido interpretado como una despedida anticipada. Mientras tanto, en la interna de la FPF, el nombre del entrenador toma cada vez más fuerza de cara al nuevo proceso rumbo a las Eliminatorias 2030.

Nota en desarrollo

