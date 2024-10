Quedan menos de dos semanas para ver jugar nuevamente al equipo de todos. En esta fecha doble de octubre, la Selección Peruana enfrentará a Uruguay de local y Brasil de visitante por la fecha 9 y 10, respectivamente. Esto con el objetivo de buscar un triunfo y sumar afuera para así dejar el último lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026. Y para el choque contra la ‘Celeste’, la ‘Bicolor’ necesitará el apoyo del público en el coloso de José Díaz.

En medio de ese contexto, desde la cuenta oficial de la ‘Bicolor’ informaron el estado de venta de las entradas y cuánto espacio queda disponible para este crucial choque en nuestro país. “Llenemos el Nacional. Ya somos más de 15 mil hinchas en el estadio”, publicaron en redes sociales. Este post revelo que están a poco de llegar al 50% de la capacidad, el máximo de boletos autorizados son 38 mil para este encuentro por Eliminatorias.

A falta de casi 11 días para el encuentro, la tendencia luce optimissta de cara a llenar el Estadio Nacional para el choque contra la ‘Celeste’ de Marcelo Bielsa. Este duelo podría ser un punto de quiebre para la ‘Blanquirroja’ en el proceso, ya que estamos en la última ubicación con apenas tres puntos. Por el lado de los charrúas, se ubican en el tercer lugar con 15 unidades.

Precio de las entradas

SECTOR PRECIO Pullmann S/ 850 Occidente Lateral S/ 500 Occidente Central S/ 620 Oriente Lateral S/ 300 Oriente Central S/ 400 Norte S/ 100 Sur S/ 100

Así va la venta de entradas para el Perú vs Uruguay. (La Bicolor)

La palabra de Jorge Fossati

A menos de dos semanas del partido ante Uruguay, Jorge Fossati ofreció una conferencia de prensa este lunes, en lo que fue el primer día de entrenamiento del grupo pensando en la fecha doble de octubre. El DT charrúa habló sobre diferentes puntos, entre los que destaca la nómina que convocó, las ausencias y el primer rival de esta jornada, la ‘Celeste’ de Marcelo Bielsa. “Elegimos 26 jugadores más un invitado porque a veces tener 30 futbolistas no permite entrenarlos a todos ellos como se merecen. Optamos por el camino de tener menos y hay algunos que están en preaviso. Los demás, hay una lista larga, pero hay jugadores como André y otros que tienen un pasado importante en la selección, y ya he demostrado que los tenemos en cuenta, como los otros casos de Paolo, Christian, Pedro Aquino”, comentó.

“Si bien es cierto que André ha tenido cierta continuidad, y creo que está mejorando, respecto a lo que mostraba la temporada pasada en cuanto a su físico, pero pensamos que no está bien traerlos si no están en su mejor nivel. Si los reservamos es porque queremos verlos en los partidos que tienen por delante. Veremos más adelante si alcanzaron un nivel importante y los traemos. Me parece que el mejor camino es dejarlos que sigan buscando esa mejor forma y que cuando vengan, vengan como se debe venir en estos partidos. Tenemos partidos de gran importancia”, agregó Fossati.

Finalmente, se pronunció sobre el conjunto ‘charrúa’, que está en la tercera casilla de las Eliminatorias. “Es un equipo muy vertical, de los más duros del continente. Insisto: directamente hablando de Bielsa, es un hombre con un largo recorrido y con la experiencia en clubes importantes, y especialmente en selección. Mucho respeto por él. No soy de subestimar ni faltar el respeto a nadie, pero le doy un plus especial a los técnicos que tienen experiencia, y es el caso de Marcelo”, sentenció.

Los retos de la Selección Peruana en octubre

La ‘Bicolor’ recibirá a Uruguay en Lima y visitará Brasil en la próxima fecha doble de octubre. Son partidos válidos por las fechas 9 y 10 de las Eliminatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, respectivamente. En ese sentido, la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) confirmó todos los detalles de los próximos dos compromisos de Perú: la fecha, el horario y el escenario donde se llevarán a cabo ambos encuentros.

En el marco de la novena jornada, Perú recibirá a Uruguay el viernes 11 de octubre desde las 8:30 pm (hora peruana, ecuatoriana y colombiana), en el Estadio Nacional de Lima. Un encuentro importante para los intereses de la Bicolor, que necesita sumar su primer triunfo en este proceso clasificatorio y ver cómo se mueve la tabla de posiciones.

El siguiente compromiso será de visita ante Brasil y está programado para llevarse a cabo el 15 de octubre en el Estadio Mané Garrincha, a partir de las 7:45 pm (hora peruana). La Blanquirroja se encontrará con una selección brasileña que tampoco la pasa bien y estará obligada a conseguir los tres puntos de local. En estos momentos, el ‘Scratch’ está en la quinta casilla.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Renzo Rodriguez Bachiller en Ciencias y Artes de la Comunicación con mención en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios en Gestión Deportiva en Evolución Conmebol y Marketing Digital. Tiene más de cinco años de experiencia en periodismo digital, escrito y multimedia.