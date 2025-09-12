Hoy se dio la presentación oficial de Antonio Spinelli como nuevo técnico de la Selección Peruana Femenina, acto encabezado por Jean Ferrari en un reconocido hotel de San Isidro. El exadministrador temporal de Universitario de Deportes asumió hace poco el cargo de Director General de Fútbol en la FPF y, en medio de esta presentación, fue consultado por la prensa sobre lo que vendrá para el equipo absoluto masculino, tras la salida de Óscar Ibáñez. Aunque Ferrari pidió mantener el foco en el fútbol femenino, también dejó algunas frases que permiten entender cómo se viene trabajando la elección del nuevo DT.

Jean Ferrari fue claro en resaltar que el evento debía centrarse en el fútbol femenino. “En cuanto al tema del técnico de fútbol de la selección absoluta, hoy estamos hablando del fútbol femenino y hay que darle evidentemente el espacio y la importancia al fútbol femenino”, declaró ante los medios. El directivo sostuvo que las conversaciones sobre el reemplazante de Ibáñez llegarán más adelante, una vez que se evalúe con calma el perfil ideal para asumir la responsabilidad en la Bicolor.

Además, Ferrari pidió respeto hacia el proceso que busca consolidar el fútbol femenino en el país. “Estamos hoy acá para hablar del fútbol femenino y en su momento vamos a hablar de lo que se tiene que hablar, de la selección absoluta. Pero hoy el respeto es hasta el fútbol femenino, si ustedes no lo respetan, entonces ¿quién lo va a respetar? Vamos nosotros a respetar el fútbol femenino”, añadió en su mensaje.

Jean Ferrari asumió como director general de la FPF en agosto de este año. (Foto: FPF)

Un contexto de cambios en la Videna

La salida de Óscar Ibáñez de la Selección Peruana marcó un giro en la planificación de la FPF. El entrenador había indicado que el presidente Agustín Lozano le pidió quedarse hasta fin de año para afrontar los amistosos pendientes, sin embargo, la Federación comunicó de manera oficial que no seguiría en el cargo. Durante su corto ciclo, Ibáñez dirigió seis partidos en las Eliminatorias 2026, con apenas una victoria ante Bolivia, empates frente a Colombia y Ecuador, y derrotas dolorosas contra Uruguay, Venezuela y Paraguay.

En el comunicado oficial, la FPF recalcó que el cierre de esta etapa busca abrir un nuevo proyecto con miras al 2030. El objetivo, según la dirigencia, es construir un fútbol más competitivo y moderno, con especial énfasis en una visión estratégica que abarque todas las selecciones nacionales. Esto refuerza la idea de que la elección del próximo DT no será apresurada y se tomará en base a un análisis profundo de candidatos.

Jean Ferrari, como máximo responsable de esta tarea, tiene en agenda un viaje al extranjero en el corto plazo. Allí entrevistará a diferentes entrenadores que ya han sido preseleccionados por la Federación. La intención es definir un perfil que combine experiencia, liderazgo y capacidad para trabajar en un vestuario golpeado tras la difícil campaña en las Eliminatorias.

Mientras tanto, el panorama inmediato se resolverá con un comando interino. El nombre de Carlos Silvestri, actual DT de la Sub-20, ha tomado fuerza para dirigir los próximos amistosos de octubre y noviembre. Esto debido a que Manuel Barreto, pese a su presencia en Videna, se encuentra enfocado en la Unidad Técnica de Menores y no figura como opción para el equipo absoluto.

En ese sentido, Ferrari no descartó que en el futuro cercano se brinden mayores detalles. “Ese tema lo trataremos seguramente más adelante con cierta calma, pero voy a estar abierto a absolutamente todas las preguntas en su debido momento”, enfatizó el directivo, confirmando que el proceso será minucioso.

Por ahora, la prioridad de la FPF se centra en darle visibilidad y soporte al fútbol femenino, con la llegada de Antonio Spinelli como nuevo DT. El argentino tiene la misión de liderar una reestructuración que apunte a la igualdad y al crecimiento de esta disciplina. Ferrari cerró la conferencia con un mensaje claro: “Hoy estamos presentando acá a un gran entrenador para empezar una reestructuración y un cambio tan importante, porque todos hablamos acerca de la igualdad, ok, empecemos a respetar a nuestro lindo fútbol femenino”.

TE PUEDE INTERESAR