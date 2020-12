“Me verás volver”. Tras semanas de arduo trabajo para recuperarse de su lesión, Jefferson Farfán se alista para volver al 100% a la canchas, aunque de momento no se le conozca parada fija para el ex atacante del Lokomotiv de Moscú, que aún no consigue equipo para el 2021.

El delantero de la Selección Peruana no ha dejado de compartir en sus redes su ardua preparación para volver a jugar. Con la frase de “Volveré pronto, sangre”, la ‘Foquita’ compartió un video donde se le ve trabajando la resistencia en las piernas.

Farfán se ha mantenido en Perú, desde su desvinculación de Lokomotiv. Con apoyo del comando técnico de la ‘bicolor’, el atacante llegó a la Videna para continuar con su recuperación y preparación física, con la expectativa de un nuevo fichaje para su carrera profesional.

Jefferson Farfán se prepara para retornar a las canchas. (Foto: Instagram)

Sin embargo, a a fecha no se conoce cuál sería el club a donde partiría. Si bien se le ha vinculado con clubes peruanos, lo cierto es que la ‘Foquita’ ansía jugar en Sudamérica, tal y como lo ha manifestado, por lo que se espera que en las siguientes semanas se pueda conocer a qué equipo reforzará.

También se le llegó a vincular con Alianza Lima, club al que manifestó Farfán que le gustaría volver, pero no por el momento. “Siempre digo que el sueño de volver Alianza sea lo más cercano posible, porque es lo que quiero. Es un hecho que me quiero retirar en Alianza”, precisó en una entrevista.

Jefferson Farfán llegó a disputar cinco encuentros esta temporada, dos de ellos con la Selección Peruana, por las Eliminatorias a Qatar 2022. Si bien quedó como jugador libre, tras su desvinculación del elenco ruso, no llegó ha firmar por otro club este año.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





VIDEO RECOMENDADO

Así será la distribución de los equipos peruanos en la Copa Libertadores.





TE PUEDE INTERESAR