Hay amistades que trascienden el campo de fútbol y una de ellas es la de Jefferson Farfán y Paolo Guerrero. Ambos formados en Alianza Lima, cumplieron el sueño de defender la camiseta de la Selección Peruana en un Mundial (Rusia 2018), haciendo realidad el deseo que todo niño posee: representar a tu país y que millones de compatrioten te ovacionen y griten tus goles, cuando la Blanquirroja se hace presente en el campo de juego.

La camaradería se mezcló con el respeto mutuo entre dos futbolistas que estuvieron varios años en el ‘Viejo Continente’, siendo la ‘Foquita’ el primero en decidir colgar los chimpunes, debido a una complicada lesión que poco a poco lo fue alejando de los partidos oficiales con Alianza Lima.

Ello, ocasionó que Jefferson Farfán admire aún más su ‘compadre’, Paolo Guerrero, quien no solo está dejando atrás su largo proceso de recuperación (también por una lesión a la rodilla), sino que volvió a anotar (esta vez con su nuevo equipo, Racing Club de Argentina), tras más de un año de sequía goleadora.

Para ello, el ‘10 de la Calle’ no dudó en mencionar al ‘Depredador’, luego de haber sido consultado sobre su apreciación con relación al mejor ‘9′ de la historia del fútbol peruano. “Paolo Guerrero, de lejos”, mencionó el exfutbolista nacional.

La historia de Farfán en la que menciona a Guerrero (Captura)

Guerrero habló sobre su rol en Racing Club

Paolo Guerrero destacó que de a pocos se está acoplando a la idea de juego que Racing Club está mostrando para la presente temporada, lo cual le permitirá seguir ganando espacio en el equipo de Fernando Gago, quien ha quedado más que conforme con el rápido avance del ‘Depredador’.

“Más allá del sistema táctico de Fernando Gago, yo tengo que adaptarme a lo que propone el equipo. Me gusta jugar de espaldas al arco, pero si la pelota no llega, tengo que crear mis jugadas. Si me quedo estático, es muy fácil para la defensa. Yo tengo que buscar mis situaciones de gol”, declaró a TyC Sports.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.