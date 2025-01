Todavía afectado por su abrupta salida de la Selección Peruana, Jorge Fossati volvió a dar de qué hablar esta semana al ofrecer declaraciones a un conocido medio local, donde opinó sobre la posibilidad de que José Pékerman sea quien finalmente lo reemplace como entrenador de la ‘Bicolor’. Como se recordará, el técnico argentino es uno de los favoritos para asumir la posta dejada por el ‘Nono’ en los últimos seis partidos de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, con una opción de que renueve su vínculo hasta el 2030.

En una entrevista para TV Perú Deportes, el ténico uruguayo reveló que Pékerman era uno de los nombres que sonaban desde hace un tiempo para reemplazarlo, en caso de que las cosas no salieran como se habían planeado en la selección peruana. Asimismo, no dudó en destacar la exitosa carrera de su colega argentino.

“En diciembre ya se hablaba, y te puedo dar una lista de los candidatos que estaban a punto de firmar desde el 15 de diciembre. Néstor (Pékerman) es de gran jerarquía sin duda, una gran trayectoria. Yo no soy quién para opinar quién debe venir o quién no debe venir, no soy director de fútbol”, expresó.

Cuestionado sobre qué le depara el futuro tras dejar la ‘Bicolor’, Fossati confesó que aún no ha superado su salida de la selección peruana, por lo que esperará a recuperar sus fuerzas antes de continuar con su carrera de entrenador. En este sentido, le deseó mucha suerte al equipo, del cual espera que vuelvan a ganar.

“La frustración de no seguir en la selección, de no seguir con este proceso es la misma, tal vez me la saque el día que vuelva a jugar la selección y la vea ganar, ese día se me pasará todo. Gracias a Dios tengo mucha energía, si hay cosas alrededor del fútbol que a veces te dan ganas de largar todo”, agregó.

Los números de Fossati en la selección

Jorge Fossati llegó a ser DT de la ‘Bicolor’ en diciembre de 2023, luego de salir campeón con Universitario de Deportes, lo que le dio cierto respaldo para asumir el cargo. Además, ya contaba con experiencia como seleccionador nacional en su natal Uruguay y en Qatar. Desde entonces, el ‘Nono’ dirigió un total de tres partidos, entre amistosos y oficiales, registrando cuatro victorias, cuatro empates y cinco derrotas.

Sin embargo, lo que más se le ha cuestionado al estratega es que, en partidos oficiales, únicamente sacó una victoria, además de tres empates y cinco derrotas. Manteniendo también una sequía de goles y rompiendo la racha positiva que mantenía la Selección Peruana en la Copa América, al no superar la fase de grupos. Recordemos que Jorge Fossati reemplazó en el cargo a Juan Reynoso, quien tampoco cumplió las expectativas.

¿Qué partidos se le vienen a la selección?

Si bien la esperanza no está al mismo nivel de lo que se sentía al comienzo de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, los aficionados aún esperan por ver los desafíos que le tocará enfrentar a la Selección Peruana este nuevo año. Ahora sin Jorge Fossati en el banquillo, este es el cronograma de partidos de la ‘Bicolor’:

Perú vs. Bolivia : jueves 20 de marzo, Estadio Nacional de Lima.

: jueves 20 de marzo, Estadio Nacional de Lima. Venezuela vs. Perú : martes 25 de marzo, Estadio Metropolitano de Mérida.

: martes 25 de marzo, Estadio Metropolitano de Mérida. Colombia vs. Perú : martes 4 de junio, Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

: martes 4 de junio, Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Perú vs. Ecuador : lunes 9 de junio, Estadio Nacional de Lima.

: lunes 9 de junio, Estadio Nacional de Lima. Uruguay vs. Perú : martes 9 de septiembre, Estadio Centenario de Montevideo.

: martes 9 de septiembre, Estadio Centenario de Montevideo. Perú vs. Paraguay: domingo 14 de septiembre, Estadio Nacional de Lima





