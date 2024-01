Luego de un mal inicio en las Eliminatorias 2026 –dos puntos tras seis fechas disputadas, con solo un gol a favor y ocho en contra–, la llegada de Jorge Fossati supone una nueva esperanza para la Selección Peruana, más aún con un 2024 cargado de partidos y con la Copa América de por medio. Así pues, nadie en Sudamérica es ajeno a lo que está sucediendo en la ‘Blanquirroja’, tal como lo dejó en claro Luis Suárez al referirse a su compatriota.

En su primera conferencia de prensa como futbolista del Inter de Miami, el delantero respondió diversas preguntas de los medios de comunicación y una de ellas giró entorno al ahora estratega de la ‘Bicolor’. El ‘Pistolero’ reconoció la trayectoria del ‘Flaco’ y le dio un valor importante a la hora de repotenciar a un seleccionado que no viene bien en el proceso clasificatorio.

“Jorge es un entrenador con mucha trayectoria, que lo viene haciendo bien ahí en Perú, que ha recorrido el mundo por grandes países y equipos. Tiene una experiencia muy grande, ha agarrado una selección que tiene muchísimos jugadores, no vienen bien en las Eliminatorias pero va a ser un entrenador que va a motivar mucho”, le dijo a Area Sports Network.

Aunque recordó que nunca fue dirigido por Jorge Fossati, Luis Suárez hizo hincapié en el profesionalismo de su comando técnico y lo que le aportará a Perú para que repunte en las Eliminatorias 2026. “Nunca fui entrenado por él, pero sí coincidí un par de veces con él y tiene un cuerpo técnico que trabaja muy bien, eso va a ayudar a la Selección de Perú a mostrar ese potencial en las Eliminatorias”, agregó.

Coincidentemente, el exentrenador de Universitario enfrentará a su país en octubre de este año, por la fecha 9 de este tedioso camino hacia la Copa del Mundo que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. Si bien Suárez no es titular en la ‘Celeste’, seguramente será tomado en cuenta por Marcelo Bielsa para el encuentro que se disputará en el Estadio Nacional.

Precisamente ayer, en una entrevista con el programa Último Al Arco, Jorge Fossati habló sobre este partido contra Uruguay y lo que significará para él en cuanto a lo emocional. “Lógico que me hace ruido en el estómago saber que el tercer partido de Eliminatorias que voy a tener es contra Uruguay. No vamos a poder evitar que la sensación no sea del todo normal”, confesó.

De momento, el uruguayo viene siguiendo los entrenamientos de la Selección Peruana Sub-23 en la Villa Deportiva Nacional (Videna) y, mientras se oficializan los partidos amistosos que afrontará en marzo, su comando técnico está elaborando un cronograma de seguimiento para conocer a sus futuros convocados, así como los detalles que necesitan estar resueltos antes del arranque de la Copa América 2024.

El calendario de Jorge Fossati con Perú

Luego de ser presentado en sociedad como nuevo entrenador de la Selección Peruana, a Jorge Fossati le tocará revisar el calendario que tiene por delante para comenzar a trabajar en sus próximas convocatorias. Si tomamos en cuenta las fechas FIFA, sus primeros partidos serán en marzo –en total serán cuatro encuentros, puesto que también se jugarán dos duelos más en junio–, frente a rivales aún por confirmar –Italia y Guatemala están en carpeta, con la negociaciones por buen camino–. Según señaló Franco Navarro Mandayo, gerente de Selecciones Nacionales de la FPF, todo está encaminado y pronto conoceremos a los países que enfrentaremos.

En lo concerniente a su estreno oficial, este será en la Copa América 2024. La ‘Blanquirroja’ integra el Grupo A junto a Argentina, Chile y Concacaf 5 (Canadá o Trinidad y Tobago), por lo que el primer partido en esta serie será frente a la ‘Roja’ el 21 de junio en el AT&T Stadium. Posteriormente chocaremos con el representante norteamericano, el 25 de junio en el Children’s Mercy Park, para cerrar ante la vigente campeona del mundo en el Hard Rock Stadium, el 29 de junio.





