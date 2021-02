El nombre de Santiago Ormeño suena con fuerza para ser la gran novedad en la próxima convocatoria de la Selección Peruana. Su gran presente en Puebla de México lo podrían llevar a ocupar un lugar en la lista de Ricardo Gareca para los partidos ante Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias Qatar 2022.

Sin embargo, gracias a su doble nacionalidad también existe la chance de que pueda ser llamado por México, país donde nació y creció. Ante esta posibilidad, Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF, se refirió al respecto.

“Nosotros entendemos que si México lo llama ahora es para jugar un partido amistoso. Y según la nueva legislación de FIFA, eso no impide que lo llamemos para la fecha FIFA. Asimismo, por lo que he escuchado él tiene el deseo de jugar por Perú”, dijo a ‘Full Deporte por Depor’.

El directivo también fue consultado sobre la razón por la cual Ricardo Gareca no fue a visitar a Santiago Ormeño, años atrás, tal como se hizo en su momento con Gianluca Lapadula.

“Ormeño es un jugador que vino a Perú y jugó en Real Garcilaso. Es más, su padre habló conmigo para que lo ayudemos en el tema del DNI. Lo de él ha ido poco a poco. No es que explotó y era el jugador seleccionable, que creo es ahora. Su momento es diferente al que era hace siete u ocho meses”, explicó.

El retorno de Guerrero

Esta semana Paolo Guerrero regresó a entrenar a la par de sus compañeros en Inter de Porto Alegre. La noticia fue anunciada días atrás por el cuerpo médico de la Blanquirroja y aplaudida por Ricardo Gareca, quien señaló que espera contar con el ’9’ para los partidos por Eliminatorias.

“El contar con Guerrero no significa que va a jugar. Lo que sucede es que se ha estado siguiendo cómo ha ido evolucionando. Le acaban de dar al alta médico. Lo que piensa Ricardo es que puede contar con él, pero no significa que será titular”, recalcó el ‘Ciego’.

Cueva y su presente

El presente de Christian Cueva en su nuevo club de Arabia Saudita le quitó un dolor de cabeza a Gareca y su comando técnico. Así lo reveló Oblitas, aunque señaló que su llamado no está garantizado.

“Nos cayó bien que empiece a jugar. El departamento de scouting está recopilando todos los datos sobre él. A mi me alegró que consiga un equipo y juegue. Eso nos quita un peso de encima. Pero Gareca tiene que ver si está con las condiciones como para venir a la selección”, recalcó.

La posibilidad de Benavente

Otro de los jugadores que tuvo un cambio de aires durante las últimas semanas fue Cristian Benavente. Aunque en este caso, Oblitas entiende que antes de ser llamado por Gareca debe ganarse un lugar en su club.

“Ha tenidos dos años muy duros desde que se fue a Egipto y no ha tenido regularidad. Ahora ha vuelto a Charleroi donde mejor le fue peor yo creo que el tiene que consolidarse”, expresó.

La gran duda de Gareca

Oblitas también reveló que a Ricardo Gareca le cuesta entender por qué se suele pedir con mucho ímpetu la convocatoria de ciertos jugadores.

“Gareca todavía no entiende por qué hacen grandes a jugadores que no juegan o que cuando pasado por la selección no han tenido éxito. Él tiene una lista larga de futbolistas y no deja de ver a ninguno”, indicó.

“Recuerdo que cuando recién llegó Ricardo fue a ver un jugador. Viajó a Europa a verlo y era suplente, no jugó un minuto en todo el partido. Él no entendía por qué había tanto barullo con ese tema”, contó.

¿Sienten la camiseta los ‘extranjeros’?

Existe la duda acerca de la entrega que puedan sentir los futbolistas que no nacieron en Perú, pero que son llamados a la selección. El gerente de la FPF puso un claro ejemplo con Gianluca Lapadula.

“No tengo ningún temor de eso. A mi me sorprendió gratamente cómo Lapadula se entregó, no solo en los partidos sino también en los entrenamientos y en el día a día. Se asimiló inmediatamente al grupo”, resaltó Oblitas.

No es un tema de presupuesto

Durante su larga trayectoria, Oblitas ha podido darse cuenta cuál es una de la razones fundamentales del pobre rendimiento de los clubes nacionales en la Copa Libertadores y Sudamericana.

“Yo se que que hay equipos acá que tienen mayores presupuestos que muchos equipos de Argentina y Colombia. Pero hay un tema primordial, y es que la mayoría de equipos de los equipos que clasifican a torneos internacionales no logran conservar el mismo plantel. He visto ahora un equipo de provincia que clasificó y perdió seis o siete jugadores. Cuando empiece el torneo ese equipo será nuevo y se irá formando en el campeonato”, subrayó.

“Para competir a gran nivel necesitamos arbitrajes que dejen jugar y fluir el juego. Para que el fútbol mejore, todos integralmente tenemos que mejorar. Pero creo que con el presupuesto que manejan algunos clubes se pueden hacer mejor las coas de las que se vienen realizando hasta el momento”, añadió.

Bolsa de minutos

La bolsa de minutos en el fútbol profesional peruano es algo que no es del agrado de Juan Carlos Oblitas, quien prefiere que se prioricen otras cosas, tanto en clubes de Liga 1 y Liga 2.

“Yo siempre he sido contrario a la bolsa de minutos. Yo creo que más importante es que todos los equipos de primera y segunda división tengan equipos sub 17 y sub 20”, argumentó









