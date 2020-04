Es imposible que un noventero escuche el nombre de Juan José Jayo Legario y no lo relacione a la buena pegada de larga distancia. El ‘Pulpo’ supo hacerse un nombre en Alianza Lima, la Selección Peruana y en el extranjero gracias al buen juego y estupendo remate de larga distancia que poseía en el pie derecho.

Incluso, el ahora entrenador nacional quedó registrado en la historia del fútbol mundial con dos golazos (uno con la Selección Peruana a Chile y otro a River Plate con Unión de Santa Fe), los mismos que tienen historias poco conocidas, hasta el día de hoy.

Se cumplieron 20 años del recordado gol con la Selección Peruana a Chile

Hace un par de días, se cumplieron 20 años de la anotación de Juan Jayo, con la Selección Peruana, a Chile en el estadio Nacional de Santiago. Aquella noche, la blanquirroja disputaba su segundo encuentro por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Corea-Japón 2002 ante el clásico rival, empatando 1-1 en un cotejo lleno de emociones y buen fútbol de principio a fin.

“Pudimos ganar el partido. Claudio Pizarro tuvo un tiro en el palo que cambiaba la historia. Fuimos con la ilusión de sacar el resultado, pero el empate también era bueno en ese momento”, acotó el exjugador de Alianza Lima en diálogo con Depor.

Lejos de confundir un solo detalle, el ‘Pulpo’ recordó a la perfección toda la jugada que terminó en uno de los goles de la Selección Peruana más gritados por el hincha nacional.

“Percy Olivares saca un lateral y se la pasa a Claudio Pizarro. Él, se saca a dos rivales y me la da. Yo veo que el ‘Chorri’ Palacios se mueve, se la toco y con la calidad que tiene me la deja ahí. Estando fuera del área, no dudé y salió un gol increíble”, añadió el ahora entrenador nacional

La historia de la apuesta con Nery Pumpido antes de su gol de media cancha a River Plate

Juan Jayo regresó a su club (Unión de Santa Fe) luego de la majestuosa jornada que tuvo con la Selección Peruana ante Chile. Sin embargo, la ‘pinturita’ que le marcó a los del país del sur lo terminaron por ‘poner al centro’ debido a las constantes bromas de su entrenador, lo que generó una singular apuesta entre ambas partes.

“Recuerdo que cuando llegue del partido contra Chile, el profesor nos bromeaba diciendo que solo hacía goles bonitos con la Selección Peruana. Tras ello, decidí hacerle una apuesta y le dije que si ganaba, le ponía un almuerzo al plantel. Yo estaba lleno de confianza, pero luego me enteré que tocaba River Plate que era puntero y pensé que me había complicado con la apuesta”, señaló, entre risas, el ‘Pulpo’.

A pesar de la presión y de la calidad del oponente, Jayo no desaprovechó la única oportunidad que tuvo para anotar un gol desde casi la mitad de la cancha, desatando la euforia de propios y extraños, quienes quedaron asombrados por una nueva ‘joya’ del entonces mediocampista nacional.

“Se lo grité como diciéndole que le tocaba pagar. Tuvimos la suerte de ganarle a River Plate en su casa y quitarle el invicto, fuimos el único equipo que lo consiguió. Cuando regresamos a Santa Fe, la gente era una locura”, agregó.

La llegada de Mario Salas a Alianza Lima y el jugador que se perfila a ser su sucesor en la Selección Peruana

Juan Jayo formó parte del comando técnico de Pablo Bengoechea en Alianza Lima. El también entrenador rescató muchas virtudes del exestratega del equipo íntimo, aunque no desaprovechó la oportunidad para desearle sus buenos deseos a Mario Salas, a quien le mandó este mensaje: “El profesor tiene que entender que la presión que se siente en Alianza Lima es muy diferente a la que tuvo en Sporting Cristal. Partiendo de eso, espero que todo le vaya muy bien”.

Por otro lado, se animó a elegir a un jugador del combinado bicolor como uno de sus posibles sucesores, sorprendiendo a más de uno. “Siento que el que más se asemeja a mi juego es Wilder Cartagena. Cuando volvió a Perú se veía que estaba a un ritmo distinto. Espero que siga creciendo en el deporte y nos de más alegrías”, finalizó.

Jayo considera que Cartagena se perfila a ser su sucesor. (Foto: Getty Images)