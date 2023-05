Juan Reynoso ya está en Lima y sigue a detalle cada partido y rendimiento de los habituales convocados de la selección peruana. Uno que siempre está en su radar es Luis Advíncula, lateral derecho que se ha reinventado en Boca Juniors como extremo, posición con la que ha vuelto a destacar y que lo ha acercado al gol. El entrenador de la blanquirroja se refirió al buen momento del ahora atacante. Además, recordó cuando lo dirigía en Cristal y también se refirió a otros jugadores que han cambiado su posición habitual últimamente como es el caso de Renato Tapia.

En el estadio Monumental de Chile, Luis Advíncula destacó con un golazo y una victoria con Boca Juniors en Copa Libertadores...

Lo de Lucho, su jerarquía y madurez, hoy se refleja en sus actuaciones positivas con Boca, ha tenido campeonatos. Es un jugador que a su edad (33 años) está súper concentrado. Siempre se le bromea en la selección, que él es más zurdo y más confiable que con su derecha. Ya lo demostró. Hizo un gol (con Boca ante Colo Colo) como lo hizo (Juan José) Muñante en la Eliminatoria del 77. De repente un ángulo más hacia la derecha, pero eso demuestra que utiliza los dos perfiles.

Por momentos, le aflora su función de atacante...

Claro, conmigo, en Sporting Cristal, jugaba prácticamente de delantero. A mí me gustaba de mediapunta, para los contragolpes. Ya (Sergio) Markarián lo hizo lateral, en la selección, pero ha tenido éxito. Demuestra en los años que las distintas posiciones sea polifuncional y súper confiable para el nuevo técnico (Jorge Almirón).

En la selección, según las necesidades y el rival de turno, lo utilizarías como extremo por derecha...

Nunca será descabellado. A veces uno intenta darle más herramientas a los jugadores, viene aquel rumor urbano que uno está inventando. Lucho ha jugado ahí (extremo), y no te quita que más adelante para cerrar un partido quites a un lateral por delante. No sé, Miguel (Araujo) como lateral derecho, por delante Trauco y López, se trabaja en la interna. Siempre se trabaja para aprovechar el tiempo que después uno no puede tenerlo en cancha. Nos pone contentos no solo por Lucho, sino por varios que están alternando en otras posiciones.

También es el caso de Renato Tapia en Celta de Vigo alternando como central...

Sí, justo previo al partido ante Alemania, él venía jugando como central por izquierda, también pasó a jugar de líbero, de contención, y ese es el presente del fútbol, pasa en todas las ligas y en todas la selecciones.





