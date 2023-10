El mal inicio de la Selección Peruana en la presente edición de las Eliminatorias sudamericanas ha ocasionado que Juan Reynoso sea el centro de las críticas. Sin embargo, el estratega nacional se mostró reconfortado por el respaldo que obtuvo del plantel que dirige, siendo Paolo Guerrero uno de los que demuestra que el deportista nacional puede competir en los torneos más complicados. El ejemplo más reciente es el campeonato de la Copa Sudamericana que alcanzó con LDU de Quito (le ganó en la final a Fortaleza). En medio de ello, el DT nacional llenó de elogios al ‘Depredador’ y aclaró porqué fue cambiado para el segundo tiempo ante Argentina.

“Después del partido, seis o siete jugadores me mostraron su apoyo. Emocionado y orgulloso del ejemplo que es Paolo Guerrero; esto nos hace bien a todos en el grupo porque ha sido nuestra bandera en los últimos años”, sostuvo el ‘Ajedrecista’ en conferencia de prensa

Por otro lado, Juan Reynoso reconoció que Paolo Guerrero no se encontraba en su mejor forma física para el último duelo de la Selección Peruana en las clasificatorias (perdimos 2-0 ante Argentina, en el Estadio Nacional), por lo que consideró oportuno no darle 90 minutos de juego y, de esa manera, evitar que presente una lesión.

“Paolo (Guerrero) no regresó al campo porque lo vi muy disminuido físicamente y al que más le dolió fue a mí. No nos hacía bien para el segundo tiempo y -de repente- se perdía la final (ante Fortaleza, por Copa Sudamericana) que felizmente ganó el sábado”, señaló el DT nacional.

Reynoso sobre presente de la Selección Peruana

Juan Reynoso lamentó no tener un inicio soñado de clasificatorias con la Selección Peruana (tenemos un punto y estamos en el penúltimo lugar), pero también es consciente de que el certamen es el más complicado del planeta, por lo que no le huye a la responsabilidad de ser la cabeza del equipo que no mostró su mejor rostro en las primeras fechas. Ojo, los próximos desafíos serán contra Bolivia y Venezuela, en La Paz y Lima, respectivamente.

“Los que estamos en el fútbol siempre, extrañamos esta adrenalina. Siempre queremos ganar, pero el secreto es con qué entereza la transmites y hay que poner la cara. Si esto no nos pasa, que sería lo ideal, no podemos estar en el fútbol”, acotó el estratega del combinado incaico.

El DT de la Selección Peruana también resaltó la importancia de obtener buenos resultados, por lo que trabajara arduamente con el equipo con la intención de cerrar el año de la mejor manera, teniendo que visitar a Bolivia y recibir a Venezuela, una de las revelaciones de la competencia.

“Tranquilidad es igual a resultados. Yo he visto históricamente donde me ha tocado vivir, en la previa nadie te dice lo que puede pasar, después del partido sí. Somos conscientes de que hemos dejado de hacer cosas respecto al juego y el tema es reinventarnos para encontrar resultado. Somos conscientes de que somos gente que vive de los resultados, los cuales dan tranquilidad”, concluyó.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO