Durante la concentración que realizan en Miami, los jugadores de la Selección Peruana recibieron, como regalo, su álbum Panini. Muchos no esperaron y, rápidamente, se fotografiaron al lado de su ‘figurita’. Sin embargo, otros que no fueron habituales convocados por Ricardo Gareca, atinaron a pegar la de otras en su nuevo coleccionable.

En medio de la desazón que causó para muchos esta situación, el comentarista, Diego Rebagliati reveló que un futbolista de la Selección Peruana llamó a La Videna a consultar sobre el posible riesgo que corre su convocatoria para disputaría el Mundial Rusia 2018. Y solo porque no aparece en el álbum de Panini.

“Un jugador llamó a La Videna preocupado para preguntar si no iba jugar el Mundial, por no aparecer en el álbum”, dijo Rebagliati en Movistar Deportes, el canal que también transmitirá el partido entre Perú vs. Croacia.

Perú vs. Croacia: fecha, hora y canal de transmisión del amistoso rumbo al Mundial Rusia 2018

¿De qué jugador se trata? Rebagliati prefirió no divulgar el nombre del futbolista de la Selección Peruana. Pero aseguró que el integrante no tiene relación con los que concentran actualmente para el duelo ante Croacia.

Es preciso señalar que en el álbum Panini solo aparecen 18 futbolistas de la Selección Peruana. Definitivamente, los nuevos convocados, como Roberto Siucho y Alejandro Duarte, no aparecen en el coleccionable. Pero, de hecho, forman parte de un proyecto a largo plazo.

Cumplió su sueño: Roberto Siucho dio discurso y hasta bailó en su bienvenida [VIDEO]