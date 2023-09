A finales del 2021, a Barros Schelotto le tocó agarrar un equipo que venía en picada luego de la salida de Eduardo Berizzo en la recta final del proceso anterior rumbo a Qatar 2022. El argentino aceptó el reto de finalizar la eliminatoria pasada para ir formando un grupo renovado de cara a este nuevo camino. Dirigió las seis últimas fechas, solo obtuvo una victoria (ante Ecuador), un empate y cuatro derrotas, y sumado a sus nueve amistosos, el extécnico Xeneize ya ha instaurado, de a pocos, su estilo.

Números de Barros Schelotto en Paraguay Partidos Dirigidos Victorias Empates Derrotas Amistosos 9 3 2 4 Eliminatorias (2022) 6 1 1 4 TOTAL 15 4 3 8

Justamente, un ‘ADN’ que coincide con el juego clásico guaraní: de rebeldía y juego aguerrido. La personalidad del ‘Mellizo’ parece haber encajado en la identidad de la ‘Albirroja’ y sobre ese tema el periodista paraguayo Nicolás Ledesma dio más luces al respecto. “Es un técnico con carácter, de mucha mente positiva, que quiere transmitir eso a la selección. Aunque algunos pueden confundir ese carácter con alguna reacción que podría no convenirle a los jugadores, por el tema de amonestaciones. El equipo debe entender eso y plasmarlo en el campo de juego”; le contó el colega Depor.

Y aunque el trabajo de Barros Schelotto aún no convence del todo, la personalidad del estratega de 50 años sí es elogiada por la prensa guaraní. “Ha demostrado carácter ante cualquier eventualidad y eso es lo que quiere transmitir a los jugadores . Está defendiendo lo suyo, hoy en día es un paraguayo más. Quiere demostrar que está al frente del equipo como gran capitán y que va defender con uñas y dientes lo que se le presente como adversidad al plantel”, agregó el periodista de Radio Cáritas 680 Am.

¿Cómo juega el Paraguay del ‘Mellizo’?

La personalidad de Guillermo Barros Schelotto no está en discusión, encaja perfecto en el ‘ADN’ guaraní; sin embargo, en el tema juego sí hay ciertas críticas. Al técnico argentino le gusta la presión alta y el juego vertical, estilo que ha mantenido a lo largo de su carrera . Sumado al buen juego aéreo de Paraguay y su fortaleza física, intenta formar un equipo balanceado que choca, fricciona y busca la transición rápida de balón. No obstante, los resultados no lo han acompañado hasta el momento, solo logró cuatro victorias de 15 posibles.

“Ha cambiado mucho el equipo paraguayo, es menos elaborado que con Chiqui Arce, pero más claro que con Berizzo, lo que no quiere decir que haya mejorado. Pretende jugar con la presión arriba, tratando de recuperar la pelota en zona rival y aprovechar la velocidad de jugadores como Almirón , pero no alcanzó hasta aquí el nivel que uno pretende para soñar con la clasificación”; sostuvo el periodista guaraní, Nicolás Ledesma.

El tema de las convocatorias y las lesiones también han afectado su idea. “No ha tenido una selección estable, ha cambiado mucho en este tiempo, a veces como consecuencia de lesiones, como la más reciente de Enciso. Con los jugadores que ha convocado intentará agrupar la mayor cantidad de gente en campo rival y definir lo más pronto posible, ese es su ADN, al que todavía le falta mucho trabajo”, añadió Ledesma.

