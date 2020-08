El viernes pasado, Ricado Gareca anunció la lista de convocados para el primer entrenamiento de la Selección Peruana con miras al inicio de las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022 y David Dioses es una de las novedades en el último llamado del ’Tigre’.

En las últimas horas se difundió un video a través de redes sociales donde se observa al futbolista abrazando a su madre, ambos llenos de emoción a causa del llamado a vestir la camiseta ’Bicolor’, con la posibilidad de representar a su país en las siguientes Eliminatorias a Qatar.

Horas después de la conferencia del técnico argentino, Ricardo Gareca, David Dioses habló con los medios de comunicación y contó que derramó lágrimas de emoción tras conocer su convocatoria a la Selección Peruana.

“Estábamos entrenando y justo conversábamos con los profesores y mis compañeros. Algunos ya sabían, yo no, y cuando me acerco a ellos, me bañaron con los hidratantes. Me dijeron que estaba convocado y no me lo creía, no lo podía creer”, contó en una entrevista con RPP.

“Lloré, la verdad. Lloré de la emoción, creo que es el trabajo del día a día, el cuidado personal durante esta pandemia. Gracias a mi familia que me cuidaron muy bien y es el trabajo del equipo, le agradezco al ‘Chino’ Rivera por llegar a este gran club y todo se lo debo a ellos. Aprovecharé en dar todo por mi sueño, que es llegar a la Selección”, continuó.

La reacción de David Dioses, jugador del Municipal, al ser convocado a la @TuFPF

Quién lo acompaña es su mamá.

Mérito al esfuerzo y dedicación.

La disciplina tarde o temprano vence al talento, esperamos llegue lejos.@jsolari17@vvicentelo@oscardelportal@FAamericatv pic.twitter.com/m8Z6Pis8QB — Oscar Sebastián Mejía Gonzales (@osmg17) August 29, 2020

