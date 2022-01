Está a punto de arrancar una de las fechas de Eliminatorias más tensas para varias selecciones sudamericanas. Entre ellas, se encuentra la selección de Colombia, equipo que chocará ante la selección peruana y Argentina para mantener vivas las esperanzas de clasificar a Qatar 2022. El cuadro del técnico Reinaldo Rueda no la estaría pasando bien, ya que llega al duelo frente a la blanquirroja sin poder cantar victoria en cinco partidos seguidos en la lucha por meterse al Mundial.

Actualmente, la selección colombiana se ubica en el cuarto puesto de la tabla de Eliminatorias con 17 puntos (mismo puntaje que Perú), por lo que el partido pactado para este viernes 28 será clave para ambas selecciones. Eso sí, los ‘cafeteros’ llegan con una racha de cinco partidos sin poder anotar ni ganar, además de contar con más de una baja para la próxima fecha doble.

Para conocer un poco más sobre cómo llegan los colombianos, conversamos con dos periodistas ‘cafeteros’, quienes nos dieron más detalles. “Colombia viene de un momento difícil. Reinaldo Rueda ha venido siendo muy cuestionado en los últimos partidos. Viene de cinco partidos sin poder anotar un gol, tres de ellos jugando de local. Rueda está obligado a ganarle a Perú, sobre todo porque después tiene que jugar ante Argentina en Córdova”, nos declaró el periodista colombiano Alejandro Gamboa, de ESPN Colombia.

La selección 'cafetera' se viene preparando para el Colombia vs. Perú en el Metropolitano de Barranquilla. (Foto: FCF).

Las ausencias

El cuadro ‘cafetero’ no se salvó de las bajas, pues más de una figura estará ausente en el partido frente a la blanquirroja. Empezando por Juan Fernando Quintero y Duván Zapata, jugadores que suelen ser importantes en el esquema del ‘profe’ Reinaldo Rueda, y que no fueron convocados por lesión. Ojo que el atacante Luis Muriel también fue considerado en la lista, no obstante, el Atalanta (equipo donde se desempeña el jugador) anunció que el delantero de 30 años no estaba en “condiciones óptimas de salud”.

Por otro lado, Gustavo Cuellar y Jefferson Lerma dieron positivo a COVID-19, por lo que no estarán en el duelo ante los dirigidos por Ricardo Gareca. A raíz de tantas bajas, el DT decidió llamar al delantero Luis Suárez (Granada FC) y al volante Víctor Cantillo (Corinthians), quienes debutaron recientemente con la camiseta colombiana en las presentes Eliminatorias 2022. El mediocampista del Corinthians jugó 45′ en el encuentro frente a Paraguay por la jornada 14, mientras que el atacante del Granada participó en la dolorosa derrota frente a Ecuador por la fecha 4 (6-1).

“Colombia realizó hace pocos días un amistoso contra Honduras con jugadores del medio local. De ahí, el técnico llamó a algunos, pero se ha hablado mucho de la convocatoria. Aquí pedimos mucho a Teófilo Gutiérrez, pero Reinaldo Rueda ya le cerró la puerta porque dijo que ya había pasado su momento en la selección”, nos señaló el periodista colombiano Alejandro Gamboa.

El presente de algunas estrellas

Si bien es cierto la presencia de nombres sondeados en el futbol internacional no es escasa en el plantel colombiano, últimamente el rendimiento de la ‘Tricolor’ no es el más deseado por los hinchas y la prensa. Y es que de los 28 jugadores convocados en la lista de Reinaldo Rueda, 15 juegan actualmente en el fútbol de Europa.

“La verdad que no hay buena expectativa a pesar de que los jugadores vienen en un buen momento. Luis Díaz hace un trabajo impecable en el Porto, Radamel Falcao no anota hace mucho, pero se sigue teniendo ese positivismo por ser leyenda del futbol colombiano, y James Rodríguez viene jugando bien en Qatar. Lo malo es que cuando llegan a la selección todo eso se cae y no ayuda”, nos añadió el periodista Johan Sánchez, de Hablemos Charlas Deportivas de Colombia.

“Colombia viene jugando muy mal, puede que domine y tenga control, pero le está costando mucho hacer goles y crear opciones de gol. A pesar de que los delanteros estén en buenos momentos en sus clubes”, agregó Alejandro Gamboa.

¿Cómo ven a Perú?

Al igual que la selección nacional, Colombia se enfocó en prepararse previo al arranque de las jornadas de Eliminatorias. El cuadro ‘cafetero’ midió fuerzas ante Honduras en el Estadio Lockhart de Fort Lauderdale, Estados Unidos, donde el equipo de Reinaldo Rueda salió triunfando 2-1, con goles de Juan Fernando Quintero (ausente ahora por lesión) y Andrés Colorado.

Luego de conocer la lista de Ricardo Gareca, la blanquirroja se jugará el todo en Barranquilla, esto con la consciencia de no haberle podido ganar a la ‘Tri’ en su casa desde hace 20 años. A pesar de ello, los mismos colombianos halagan al equipo comandado por el ‘Tigre’, por lo que están de acuerdo en que la selección peruana puede conseguir un triunfo en tierras ‘cafeteras’ si se lo proponen.

“En Colombia se le tiene bastante respeto, ya que el proceso con el técnico Ricardo Gareca ha sido espectacular. Por aquí, la confianza se tiene por ser el compromiso en condición de local. Colombia debe aprovechar las debilidades que tiene Perú, tales como el juego aéreo, sobre todo en la línea defensiva”, finalizó el periodista Johan Sánchez.









