El próximo martes, Ricardo Gareca estará en Doha, Qatar, para observar el encuentro clave entre Australia y Emiratos Árabes, de donde saldrá el rival de la selección peruana para el repechaje. Sin embargo, desde ya, el ‘Tigre’ analiza a sus posibles contrincantes y empieza a armar la estrategia que lo llevará a salir victorioso y clasificar a su segundo Mundial consecutivo. De este modo, el último miércoles, el ‘profe’ estuvo muy atento al partido entre los ‘Socceroos’ y Jordania, que acabó con victoria para el elenco de Graham Arnold, y que dejó mucho que analizar. Y que además le permitió ver uno por uno a los integrantes de dicho equipo.

¿Cómo ataca Australia?

Australia demostró sus fortalezas en el juego ante Jordania que se disputó en el estadio Al Janoub de Al Wakrah que le permitieron darle vuelta al marcador, tras el tanto de fuera del área de Mousa Al Tamari (17′). ¿Cómo lo consiguieron? A los 40′, los ‘Socceroos’, lograron el empate tras un tiro libre fuera del área.

En primera instancia, el volante Aaron Mooy engañó con ejecutar el tiro libre para corroborar cómo se movería la defensa de Jordania. Luego, el delantero Craig Alexander Goodwin ejecutó el tiro libre indirecto con dirección al segundo palo y al borde del área chica del rival para que Bailey Wright, defensor con 1.84 cm de altura, gane en el aire y de cabeza produzca el gol.

En tanto, la segunda anotación, la de la victoria por Awer Mabil (68′), también se da por la pelota parada. Otra vez, el zaguero Wright ejecutó un tiro libre de esquina que terminó en gol, tras dos rebotes fallidos.

Es decir, la selección peruana deberá tener un especial cuidado en los balones detenidos, pues estos podrían ser de gran riesgo. Considerando que, actualmente, el central con mayor corpulencia y tamaño es Christian Ramos y Carlos Zambrano, ambos, con 1.85 metros. Y salvo Santiago Ormeño (1.87m), habitual suplente, ningún jugador se caracteriza por tener un juego aéreo destacable. Caso contrario a la selección australiana que se que tiene una gran potencia física con características similares en todo el plantel (La talla promedio supera el 1.80m).

¿Qué aspectos debemos aprovechar?

Ante Jordania, el técnico Graham Arnold utilizó un 4-2-3-1 netamente ofensivo, con los laterales llegando mucho a la zona de ataque y conectando con los extremos, que también tenían una función de ataque. Mientras que los volantes tenían que retroceder para cubrir los espacios que dejaban los centrales al momento de cubrirlos.

Sin embargo, este funcionamiento genera que las bandas queden desprotegidas. Tal y como ocurrió en el único gol de Jordania (17′), donde aprovecharon la mala salida del lateral Davison.

Es aquí donde André Carrillo y Christian Cueva deberán lucirse y aprovechar las zonas libres para generar jugadas de peligro. Las cuales deberán ser concretadas para asegurar la victoria. Algo que la selección viene trabajando en el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat en Barcelona.

Los convocados de Graham Arnold

“Al igual que en 2017 y 2005, tengo plena confianza en que nuestros muchachos superarán el sistema de play-off y asegurarán a Australia un lugar en la próxima Copa del Mundo. Hemos seleccionado un equipo grande por varias razones, pero ante todo porque muchos de nuestros jugadores han estado en gran forma para sus clubes”, aseguró el técnico Graham Arnold en conferencia de prensa el día de su convocatoria.

El estratega y ex futbolista australiano llamó a 29 jugadores para enfrentar esta etapa final rumbo al Mundial de Qatar 2022. Entre los que destacan, se encuentran el guardameta Mathew Ryan de la Real Sociedad y el mediocampista Ajdin Hrustic del Eintracht Frankfurt, donde es pieza de recambio. De hecho, los dos son los únicos que juegan en ligas reconocidas a nivel mundial.

En tanto, el goleador del equipo es Jamie Maclaren, del Melbourne City de la liga local, quien anotó siete tantos en nueve partidos, cinco de ellos los hizo en la segunda ronda de las Eliminatorias asiáticas. También hay algunos mundialistas de Rusia 2018 como Aaron Mooy, Trent Sainsbury, Mathew Leckie y Azez Behich, incluyendo al portero Ryan, todos titulares en la caída 2-0 ante la blanquirroja.

Futbolista Posición Equipo Liga Mathew Ryan Arquero Real Sociedad LaLiga, España Andrew Redmayne Arquero Sydney FC A-League, Australia Danny Vukovic Arquero NEC Nijmegen Eerste Divisie, Países Bajos Milos Degenek Defensa Columbus Crew MLS Nathaniel Atkinson Defensa Heart of Midlothian Scottish Premiership, Copa de Escocia Aziz Behich Defensa Giresunspor Superliga de Turquía Jason Davidson Defensa Melbourne Victory A-League, Australia Fren Karacic Defensa Brescia Serie B Joel King Defensa Odense Boldklub Superliga, Dinamarca Trent Sainsbury Defensa KV Kortrijk Primera División de Bélgica Kye Rowles Defensa Central Coast Mariners FC A-League, Australia Gianni Stensness Defensa Viking FK Eliteserien, Noruega Bailey Wright Defensa Sunderland Football League One, FA Cup Ajdin Hrustic Volante Eintracht Frankfurt Bundesliga Martin Boyle Volante Al-Faisaly Liga Profesional Saudí Kenny Dougall Volante Blackpool FC English Football League Championship, Segunda de Inglaterra Denis Genreau Volante Toulouse Ligue 2, Francia Craig Goodwin Volante Adelaide United A-League, Australia Jackson Irvine Volante St. Pauli Bundesliga 2, Alemania Mathew Leckie Volante Melbourne City A-League, Australia Awer Mabil Volante Kasimpasa Superliga, Turquía Riley McGree Volante Middlesbrough English Football League Championship, Segunda de Inglaterra Aaron Mooy Volante Shanghái Port Superliga China Nicholas D’Agostino Delantero Melbourne Victory A-League, Australia Mitch Duke Delantero Fagiano Okayama J2 League, Japón Jamie Maclaren Delantero Melbourne City A-League, Australia Adam Taggart Delantero Cerezo Osaka J1 League, Japón Marco Tilio Delantero Melbourne City A-League, Australia

¿Quiénes son parte del equipo titular? Ante Jordania, Graham Arnold envió una alineación con varios suplentes, para darle ritmo a sus jugadores. De esta manera, quienes arrancaron fueron M. Ryan; F. Karacic, B. Wright, K. Rowles, J. Davidson; K. Dougall, A. Mooy; A. Mabil, R. McGree, C. Goodwin y N. D’Agostino.

De todos ellos, no salieron en banca posibles titulares como Boyle y Leckie, quienes fueron los últimos en incorporarse a los entrenamientos. Además, Mooy no presentó su mejor versión, pues no jugaba desde hace más de dos meses por la cuarentena en Shanghai.

En tanto, el equipo que culminó el partido estuvo conformado por M. Ryan; F. Karacic, B. Wright, K. Rowles, A. Behich; D. Genreau, J. Irvine; A. Mabil, A. Hrustic, C. Goodwin y J. Maclaren. Y este martes, ante Emiratos Árabes, arrancarían los mismos, salvo la duda entre Sainsbury por Wright, Degenek por Rowles, Mooy por Genreau, Boyle por Mabil y Leckie por Goodwin. Siendo este el mismo plantel que equipo que enfrentaría a Perú.

La primera baja ante Perú

El último martes, se dio a conocer que la celección de Australia presentará una sensible baja de cara al partido definitorio ante Emiratos Árabes Unidos y, también, de llegar a esta instancia, para el repechaje ante la Selección Peruana. Se trata de Tom Rogic, volante australiano y una de las figuras del equipo.

¿Los motivos? El propio futbolista pidió ser desconvocado debido a problemas personales. “Notificó su decisión de retirarse del equipo para el mes de junio, alegando motivos personales”, informó la Federación Australiana de Fútbol en un comunicado.

Cabe resaltar que el futbolista acabó su contrato con el Celtic de Escocia y, hasta hoy, se desconoce su futuro. En tanto, en las Eliminatorias que jugó con Australia, el volante participó en siete partidos de titular, anotó un gol y dio dos asistencias, siendo una de las figuras destacadas del elenco. Además, estuvo presente (jugó 72 minutos) en el encuentro ante Perú en Rusia 2018, donde la bicolor se impuso 2-0 con goles de André Carrillo y Paolo Guerrero.

