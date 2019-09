Grande en todas las canchas: Luis Abram y el gran gesto que tendrá con quien fue su compañero en la Selección Sub 15

Luis Abram no solo demuestra su grandeza en la Selección Peruana , sino que también lo hace en su vida cotidiana. El defensa de Vélez Sarsfield dejó en claro la clase de persona que es al confirmar que ayudará, de manera económica, a su compañero en la Sub 15 de la bicolor.

Luis Rivas, excompañero del jugador de la Blanquirroja, sostuvo que se el defensa se comunicó con él para decirle que lo apoyará tras la fuerte lesión que le tocó sufrir en un partido de Segunda División con Comerciantes Unidos.

" Luis Abram es como mi hermano. Lo conozco desde que estábamos en la Selección Peruana Sub-15, Sub-17, Sub-18, Sub-20. Me sorprendió porque, en verdad, no esperaba que me escriba. Estoy muy agradecido con lo que está haciendo por mí", señaló Luis Rivas a 'Gamarrita entra al área'.

Rivas y Abram compartieron menores en la Selección Peruana. (Foto: Difusión) Rivas y Abram compartieron menores en la Selección Peruana. (Foto: Difusión)

Luis Abram fue el autor del tanto con el que la Selección Peruana venció 1-0 a Brasil en el Memorial Coliseum de Los Ángeles. El jugador continúa con su crecimiento, pero sin descuidar su lado humano.

Luis Abram: de quedar fuera del Mundial a su gran momento con la Selección Peruana. (América TV)

