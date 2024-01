Casi dos meses después de la derrota de la Selección Peruana a manos de Bolivia (1-0) por las Eliminatorias 2026, Luis Advíncula salió al frente para desmentir un rumor que se generó luego de dicho partido, en donde recibió una tarjeta amarilla a los 87’ y quedó suspendido para el cruce con Venezuela en Lima. En una entrevista con La Lengua, el lateral derecho defendió su compromiso con la ‘Blanquirroja’ y arremetió contra los que pusieron en tela de juicio su profesionalismo.

Recordemos que ‘Lucho’ arrastraba una amonestación del encuentro con Argentina, por lo que una más lo sacaría del trascendental compromiso con la ‘Vinotinto’. Según señaló el futbolista de 33 años, algunos periodistas lo cuestionaron y comenzaron a circular la información de que él se hizo sacar la amarilla para jugar el siguiente partido con Boca Juniors.

Por aquellos días, los ‘Xeneizes’ estaban concentrados para disputar las semifinales de la Copa Argentina ante Estudiantes de La Plata, donde finalmente Advíncula terminó siendo titular. “Respeto la opinión de los periodistas. No me gusta que muchos, no puedo decir todos, se creen dueños de la verdad. Hubo dos periodistas dijeron que me había hecho sacar la tarjeta para irme a jugar a Boca y pusieron en tela de juicio mi profesionalismo”, dijo en el programa de Jesús Alzamora.

En esa misma línea, el ‘Rayo’ explicó que ni él mismo entendió por qué el árbitro ecuatoriano Guillermo Guerrero lo amonestó, pues solo le pidió que revise la jugada en el VAR. “Gente que dijo yo no quería a la Selección, que era un cagón, que lo había hecho por irme a Boca. Yo solamente le decía que revise la jugada, pero yo no dije nada. Cuando él me saca la amarilla, le pregunto por qué me saca la amarilla”, agregó.

Visiblemente indignado, el jugador formando en Sporting Cristal defendió su entrega en la Selección Peruana y mencionó las veces en donde la puso por delante, dejando de lado otras cosas. “Después yo me quería morir. Muy aparte de eso, yo me quedé, entrené al otro día, me quedé con el grupo. Eso me molestó, porque yo he jugado infiltrado, he dejado muchísimas cosas por la Selección. Amo mi Selección, me gusta estar, juegue o no juegue”, cerró.

Luis Advíncula estuvo algunos días por nuestro país pasando las fiestas de fin de año, pero ya se encuentra en Buenos Aires entrenando con Boca Juniors. Luego de perder la final de la Copa Libertadores y quedarse sin trofeo alguno en el 2023, el ‘Rayo’ espera seguir siendo importante en el cuadro de Diego Martínez y cobrarse su revancha este 2024.

En lo concerniente a la Selección Peruana, Jorge Fossati llegará a Lima este lunes 8 de enero y comenzará con sus trabajos desde la Villa Deportiva Nacional (Videna). Según las últimas informaciones, solo restan detalles para que se definan sus dos primeros partidos amistosos: serían ante Italia y Guatemala en Estados Unidos, por la fecha FIFA de marzo. Todo se haría oficial en los próximos días.

Luis Advíncula suma dos goles en 115 partidos con la Selección Peruana.





El calendario de Jorge Fossati con Perú

Luego de ser presentado en sociedad como nuevo entrenador de la Selección Peruana –este miércoles 10 de enero en la Videna–, a Jorge Fossati le tocará revisar el calendario que tiene por delante para comenzar a trabajar en sus próximas convocatorias. Si tomamos en cuenta las fechas FIFA, sus primeros partidos serán en marzo –en total serán cuatro encuentros, puesto que también se jugarán dos duelos más en junio–, frente a rivales aún por confirmar. Según señalo Franco Navarro Mandayo, gerente de Selecciones Nacionales de la FPF, todo está encaminado y pronto conoceremos a los países que enfrentaremos.

En lo concerniente a su estreno oficial, este será en la Copa América 2024. La ‘Blanquirroja’ integra el Grupo A junto a Argentina, Chile y Concacaf 5 (Canadá o Trinidad y Tobago), por lo que el primer partido en esta serie será frente a la ‘Roja’ el 21 de junio en el AT&T Stadium. Posteriormente chocaremos con el representante norteamericano, el 25 de junio en el Children’s Mercy Park, para cerrar ante la vigente campeona del mundo en el Hard Rock Stadium, el 29 de junio.





