El lateral de la Selección Peruana Luis Advíncula se encuentra en Rosario, Argentina. El popular 'Bolt' no ha pasado desapercibido en la ciudad de Lionel Messi. Un medio local informó que el motivo de su presencia es por una negociación para volver a Newell's Old Boys .

"Luis Advíncula se juntó con un dirigente. Este en la charla no solamente le ofreció un plan de pagos de la deuda, sino también le ofreció un contrato para que se quede", indicó el periodista Hernán Cabrera en su cuenta de Twitter.

El jugador de la Selección Peruana vio el post y de inmediato respondió: "Por favor, no le mientan a la gente no vine a arreglar plata. No me junte con nadie hablar solo vine a visitar a amigos por qué me gusta Rosario".

Luis Advíncula , eso sí, manifestó su deseo de que algún día pueda regresar al conjunto leproso, en el que estuvo en la temporada 2016. Le agrada la idea, pues lo trataron bien y, además, se metió al corazón de los hinchas.

El defensa pertenece al Tigres de México. La última temporada jugó a préstamo en el Lobos BUAP. Todavía no se conoce qué planes tiene el club de Nueva León con el peruano.

