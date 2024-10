Tras la goleada 4-0 contra Brasil por la fecha 10 de las Eliminatorias 2026, en la Selección Peruana se respira un ambiente tenso, pero con la fe y las matemáticas de por medio para lograr el cupo al próximo Mundial. Este miércoles, los seleccionados peruanos regresaron a sus respectivos equipos para retomar sus actividades. Uno de los jugadores abordados en el aeropuerto Jorge Chávez fue Luis Ramos, delantero de Cusco FC, quien fue llamado de emergencia tras la lesión de Gianluca Lapadula. El ‘9′, que tiene grandes habilidades para rematar desde fuera del área, hizo su debut con la Blanquirroja en los minutos finales contra Uruguay (ganamos 1-0) y también tuvo participación frente a la ‘Canarinha’. Aunque aún no demostró su letalidad en el área, Ramos aspira a hacerlo en los próximos compromisos de la Bicolor y también comentó sobre el presente del grupo.

En su arribo, el atacante peruano se mostró apenado por el último resultado, sin embargo, confía en que el equipo logrará levantarse de este difícil momento en la fecha doble de noviembre. “Es complicado (por el 4-0) pero hay que tratar de levantarnos con trabajo”, puntualizo el atacante. “El profe (Jorge Fossati), también esta dolido (por el resultado) igual que todos los jugadores. A todo el Perú nos duele, creo”, manifestó.

“Ha sido un partido difícil, fue bonita la experiencia, hay que levantar cabeza contra Chile y Argentina”, agregó. Asimismo, le consultaron por como se encuentra físicamente. “Me he sentido bien física y mentalmente. Me queda seguir trabajando para poder estar en la lista de noviembre”. Luego, le consultaron por la decisión del charrúa de no colocarlo desde el arranque. “Se respeta las decisiones del ‘profe’, a nosotros nos queda trabajar”, precisó. Contra la ‘Scratch’, Ramos ingresó a los 57′ en reemplazo de Bryan Reyna.

El goleador de los ‘Dorados’ jugó cerca de 33′, donde tuvo algunas acciones dentro del área, además de apoyar en la salida con el juego. Cabe destacar que, tras la lesión de último minuto de Alex Valera, se esperaba que debutara como titular, sin embargo, el DT de la Blanquirroja optó por que el ‘Picante’ sea el hombre gol del equipo, aprovechando su experiencia y velocidad.

Ante esto, en conferencia de prensa se le preguntó al ‘Flaco’ por qué no incluyó a Luis, siendo el segundo ‘9′, a lo que el estratega respondió. “Estaba la posibilidad de Luis, creemos que, primero, si lo poníamos de entrada no teníamos recambio en caso de que sea necesario, y si tenemos en cuenta lo que ha venido jugando Luis, me pareció que no era el partido para ponerlo de entrada. Me parece que no estaba para el ritmo con el que se juega ese tipo de partidos desde el comienzo, otra cosa es entrar unos cuantos minutos”, declaró.

Por otro lado, el entrenador detalló los motivos del ajuste táctico y reconoció que la ausencia de un delantero natural limitó las oportunidades de Perú para crear peligro en el área de Brasil. “Si bien es cierto, nosotros intentamos con los cambios darle un poco más de posibilidades en el ataque. Las características del que entraba no eran las misma que de Alex. De alguna manera, de lo que se había trabajado en ataque con Alex eran, tal vez, otras posibilidades. Nos faltó mayor atrevimiento, mayor llegada, pero el resultado parcial se mantuvo. No pudimos mantener el equilibrio entre estar ordenados y a su vez ser más profundos en ataque”, añadió.

Por otro lado, es importante mencionar que para el partido contra Chile, Pedro Gallese y el extremo de Belgrano serán los ausentes por acumulación de tarjetas amarillas. Asimismo, los otros jugadores que están en capilla pero para el duelo contra Argentina (en Buenos Aires), en caso de recibir una amonestación contra la Roja en Lima, son: Alexander Callens, Miguel Araujo, Luis Advíncula y Renato Tapia.

Perú se ubica a seis puntos de la zona de repechaje. (Foto: La Bicolor)





¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Peruana?

El próximo partido de Perú será ante Chile en el Estadio Nacional de Lima, por la jornada 11 de las Eliminatorias al Mundial 2026. El compromiso está programado para jugarse el viernes 15 de noviembre desde las 8:30 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Será un apasionante ‘Clásico del Pacífico’. Ambas selecciones necesitan los puntos para seguir luchando por el cupo al repechaje.

Para completar la fecha doble de noviembre de 2024, el equipo dirigido por Jorge Fossati recibirá a Argentina en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires. El encuentro ante los argentinos se disputará el martes 19 de noviembre desde las 7:00 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Será un choque bastante complicado ante la vigente campeona del mundo.

Perú perdió por 4-0 ante Brasil por la fecha 10 de las Eliminatorias 2026. (Foto: La Bicolor)





TE PUEDE INTERESAR