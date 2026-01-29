La Selección Peruana inicia una nueva etapa tras la oficialización de su nuevo entrenador, Mano Menezes, en un contexto marcado por la necesidad de cambios profundos y un proyecto a largo plazo. Luego de campañas irregulares y resultados que dejaron a la Bicolor lejos de los primeros planos, la Federación Peruana de Fútbol decidió apostar por un técnico con amplia experiencia en el fútbol sudamericano. En una conferencia de prensa realizada en un reconocido hotel de San Isidro, el estratega fue presentado de manera oficial ante los medios, acompañado por Agustín Lozano y Jean Ferrari.

En sus primeras palabras, el entrenador dejó en claro que es consciente del momento que atraviesa la selección. “Muchos entrenadores pasaron por aquí y hay historia. Sabemos que los últimos años no han sido tan brillantes por los resultados”, señaló, reconociendo la realidad reciente del equipo.

Acto seguido, Menezes marcó el enfoque de su proyecto con un mensaje directo. “Ahora, estamos aquí para que Perú vuelva a ser protagonista y asumir la responsabilidad de reconstrucción, también desde el fútbol en menores. Eso me encanta mucho”, afirmó, dando señales de que su plan va más allá del primer equipo.

El técnico brasileño también se refirió al gran desafío que representa asumir el cargo en este momento. “Los entrenadores vivimos de desafíos. Y los grandes desafíos nos motivan más”, expresó, dejando en claro que el reto de levantar a la selección peruana es parte de su motivación personal y profesional.

Mano Menezes fue presentado por la Bicolor al mando de Agustín Lozano y Jean Ferrari | Foto: GEC

Uno de los puntos centrales de su discurso fue el recambio generacional. Menezes explicó que su metodología apunta a combinar experiencia y juventud. “Yo construyo equipos, con jóvenes y experimentados. Tengo comunicación con ambos”, comentó, destacando su estilo de trabajo en la conformación de planteles.

Además, el nuevo DT resaltó una similitud que considera clave para su adaptación al fútbol nacional. “El jugador peruano tiene mucha similitud con el jugador brasileño. Eso para nosotros es familiar para poder entender el juego”, sostuvo, dejando entrever una rápida identificación con el perfil del futbolista local.

Desde la dirigencia, tanto Agustín Lozano como Jean Ferrari acompañaron el mensaje de largo plazo. En la presentación se remarcó que el objetivo principal es llegar al Mundial 2030, con un proceso que también priorice el fortalecimiento de las divisiones menores y la estructura del fútbol formativo.

El propio Menezes reconoció que el camino no será sencillo, tomando en cuenta el reciente desempeño de la selección. Perú viene de ubicarse en la parte baja de la clasificación rumbo al Mundial 2026, por lo que el nuevo comando técnico tendrá la tarea de recuperar competitividad y confianza.

Finalmente, el estratega brasileño cerró su intervención con un mensaje de compromiso total con el proyecto. “Prometo trabajo para conseguir el éxito”, afirmó, dejando claro que su ciclo en la Bicolor estará basado en esfuerzo, planificación y una visión integral para devolver a Perú a un rol protagónico en Sudamérica.

TE PUEDE INTERESAR