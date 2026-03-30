El proceso de Mano Menezes como director técnico de la Selección Peruana comenzó con una derrota por 2-0 ante Senegal, dejando las primeras conclusiones sobre el plantel que tiene a su disposición y los puntos a mejorar si queremos ser un equipo más competitivo. En medio de esto, se reveló la idea que tiene el estratega brasileño y que seguramente la aplique en las Eliminatorias para el Mundial del 2030.

Aunque todavía no está claro el formato del próximo proceso clasificatorio, sobre todo porque Argentina, Uruguay y Paraguay ya están clasificados como coanfitriones, en el programa Al Límite mencionaron que Mano Menezes tiene contemplado disputar algunos encuentros en ciudades de altura. En primer lugar, la alternativa más lógica sería el Estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco.

No obstante, en el citado programa precisaron que Juliaca es una opción que también está sobre la mesa. Eso sí, el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina tendría que pasar por un reacondicionamiento para cumplir los estándares mínimos que solicita la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL).

Asimismo, en Al Límite añadieron que desde la Videna tienen mapeado disputar un amistoso en una ciudad de altura durante este 2026. Si bien no hay rival ni fecha exacta, sería uno de los compromisos de la ventana de amistoso FIFA del mes de septiembre: un duelo amistoso se jugaría en Lima y el otro en una sede de altura, donde Mano Menezes comenzará a hacer las primeras pruebas para luego aplicar este plan en las Eliminatorias.

Un detalle no menor es que esta práctica no es nueva en esta parte del mundo, ya que en su momento también lo hizo Chile trasladando algunos partidos clasificatorios al Estadio Zorros del Desierto, ubicado en Calama, a 2250 m.s.n.m. Bolivia, que ya tenía la ventaja de la altura jugando en el Estadio Hernando Siles de La Paz, cerró más Eliminatorias 2026 jugando en el Estadio Municipal de El Alto, a 4150 m.s.n.m.

La idea es que la Selección Peruana afronte estos encuentros en altura frente a sus rivales más complicados, considerando que a los futbolistas de selecciones como Argentina, Brasil y Uruguay les cuesta más desenvolverse en estas condiciones. Esta idea sigue en evaluación, pero con el correr de los meses empezará a tomar fuerza. Veremos si Mano Menezes termina utilizándola como un arma a su favor.

¿Cuándo será el próximo partido de Perú?

Luego de perder por 2-0 ante Senegal, la Selección Peruana volverá a tener actividad esta semana, cuando enfrente a su similar de Honduras en España. El compromiso está programado para este martes 31 de marzo, comenzará a la 1:00 p.m. y se disputará el Estadio La Cartuja (Sevilla).

¿En qué canales ver Perú vs. Honduras?

El amistoso entre Perú vs. Honduras será televisado por la señal cerrada de Movistar Deportes, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV y su servicio de streaming en Movistar TV App. Asimismo, América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) lo transmitirán por señal abierta.

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