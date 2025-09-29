La Selección Peruana se alista para enfrentar a Chile en un amistoso que marcará el debut de Manuel Barreto como técnico interino de la Bicolor. El partido, programado para el viernes 10 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida, no solo será un examen para medir el presente del equipo, sino también una oportunidad para mirar hacia el futuro. En ese camino, ya surgieron dos nombres que podrían sumarse a la convocatoria: Fabio Gruber y Alexander Robertson, futbolistas jóvenes con ascendencia peruana que militan en el fútbol europeo. La noticia ha generado expectativa en los hinchas, quienes esperan señales claras de un recambio generacional que se viene pidiendo desde hace tiempo.

De acuerdo con información revelada en las últimas horas, la Federación Peruana de Fútbol ya envió cartas de reserva por ambos jugadores. Este trámite es el primer paso para contar con ellos en la fecha FIFA de octubre, aunque no garantiza que terminen entrando en la lista definitiva. La decisión final recaerá en Manuel Barreto, quien deberá evaluar no solo la necesidad del equipo, sino también la disposición de los futbolistas a vestir la camiseta de la Blanquirroja.

Fabio Gruber, defensor central de 23 años, se ha ganado un lugar como titular indiscutible en el FC Núremberg de la segunda división alemana. Incluso, su liderazgo lo llevó a ser nombrado capitán del club, que hoy dirige el histórico Miroslav Klose. Su perfil de zaguero recio, con buena lectura de juego y fortaleza aérea, lo convierten en una pieza interesante para reforzar la defensa peruana, que ha mostrado fragilidades en los últimos compromisos.

Fabio Gruber es uno de los capitanes del FC Núremberg. (Foto: Getty Images)

Por otro lado, Alexander Robertson es un mediocampista ofensivo de 22 años, actualmente en el Cardiff City de la tercera división inglesa. Formado en el Manchester City, el jugador con raíces peruanas y australianas todavía no ha definido de manera oficial a qué selección representará. Si bien fue citado por Australia para amistosos, nunca sumó minutos, lo que mantiene abierta la posibilidad de que se incline por Perú.

La inclusión de Gruber y Robertson no sería un caso aislado, ya que en la Videna también se sigue de cerca a otros talentos con sangre peruana. Felipe Chávez, juvenil del Bayern Múnich y que ya jugó en la Sub-17 de la Bicolor, es otro de los nombres que se barajan. Esta apertura hacia nuevas opciones refleja la necesidad de renovar un plantel que en los últimos años ha sufrido para mantenerse competitivo en las Eliminatorias.

El amistoso ante Chile aparece como el escenario ideal para empezar a probar alternativas. No solo porque marca un nuevo ciclo (momentáneo) con Manuel Barreto en el banquillo, sino porque permitirá evaluar si jugadores como Gruber y Robertson tienen lo necesario para dar el salto a nivel internacional. El técnico interino, que afronta un reto grande en poco tiempo, sabe que este tipo de decisiones pueden marcar la ruta de la selección en el mediano plazo.

Cabe resaltar que, aunque la FPF ya inició el proceso de reserva, todo dependerá también de la voluntad de los futbolistas y de la documentación que permita su habilitación. En el caso de Robertson, debería tramitar el conocido “One Time Switch” para poder representar a Perú de manera oficial, algo que aún está pendiente.

Alexander Robertson es jugador del Cardiff City de la segunda división de Inglaterra (Foto: Cardiff)

En ese sentido, los próximos días serán claves. Barreto tiene la tarea de anunciar la lista final de convocados para el duelo ante Chile, y en ella podrían figurar estos nuevos nombres. Si se confirma su presencia, sería un paso importante hacia el ansiado recambio generacional, una necesidad que ya no se puede seguir postergando.

Mientras tanto, la hinchada estará atenta a la publicación de la nómina oficial que saldrá este domingo, con la esperanza de ver caras nuevas en la Blanquirroja. El amistoso del 10 de octubre no solo pondrá a prueba al equipo en lo deportivo, sino también el rumbo que la selección tomará de cara a los próximos desafíos internacionales.

TE PUEDE INTERESAR