Un nuevo convocado a la Selección Peruana. Maxloren Castro se sumará a los entrenamientos de la Bicolor a partir de este lunes en la Videna y se pondrá a órdenes de Mano Menezes con miras a los amistosos ante Haití y España. El delantero de Sporting Cristal fue citado por el DT brasileño ante la necesidad de sumar un futbolista más por la lesión de Álex Valera, desconvocado en las últimas horas por lesión.

El delantero celeste viene con rodaje en el Torneo Apertura y la Copa Libertadores, y ahora recibe esta consideración en la Selección Peruana para tener la chance de mostrarse en los amistosos de la fecha FIFA en junio. Es probable que pueda ser considerado como extremo por ambas bandas o como segundo delantero.

Maxloren Castro no juega con la Bicolor desde noviembre del año pasado, cuando fue titular ante Rusia y se quedó en banca ante Chile. Es la primera vez que es convocado en la era de Mano Menezes y tiene la gran oportunidad de llenarle los ojos al entrenador brasileño.

Maxloren Castro fue convocado a la Selección Peruana. (Foto: FPF)

Los convocados de la Selección Peruana para la fecha FIFA de junio:





Arqueros: Alejandro Duarte (Alianza Lima), Matías Córdova (Comerciantes Unidos) y Pedro Gallese (Deportivo Cali).

Alejandro Duarte (Alianza Lima), Matías Córdova (Comerciantes Unidos) y Pedro Gallese (Deportivo Cali). Defensas: Alfonso Barco (HNK Rijeka), Fabio Gruber (Nuremberg), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague), Matías Lazo (Melgar), Matías Zegarra (Melgar), Oliver Sonne (Sparta Praga) y Renzo Garcés (Alianza Lima).

Alfonso Barco (HNK Rijeka), Fabio Gruber (Nuremberg), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague), Matías Lazo (Melgar), Matías Zegarra (Melgar), Oliver Sonne (Sparta Praga) y Renzo Garcés (Alianza Lima). Mediocampistas: Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians), Erick Noriega (Gremio), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).

Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians), Erick Noriega (Gremio), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal). Delanteros: Maxloren Castro (Sporting Cristal), Kenji Cabrera (Vancouver), Bassco Soyer (Gil Vicente), Jhonny Vidales (Melgar) y Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona).

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Peruana?

Luego de su último empate por 2-2 frente a Honduras, la Selección Peruana volverá a tener actividad la próxima semana cuando vuelva a afrontar una fecha doble FIFA. El primer encuentro será el viernes 5 de junio frente a Haití en Miami, Estados Unidos, mientras que el segundo será el lunes 8 del mismo mes en Puebla, México.

En cuanto a la transmisión de este amistoso, este será televisado por la señal cerrada de Movistar Deportes, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV y su servicio de streaming en Movistar TV App. Asimismo, América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) lo pasarán por señal abierta.

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