Selección Peruana: "Me preguntaron por André Carrillo desde Italia, Inglaterra, Arabia y China" [FOTOS]

Elio Casareto, agente de André Carrillo , dijo que varios equipos han preguntado por su representado tras su participación en el Mundial Rusia 2018 . Pero afirmó que el delantero de la Selección Peruana debe unirse a los trabajos de Benfica y que tiene hasta el 31 de agosto para definir su futuro.

" André Carrillo fue prestado por una temporada al Watford y ya se cumplió. El 13 se presenta al Benfica, donde está su futuro inmediato porque el equipo juega torneo internacional (Champions League) y el campeonato local. Debe cumplir su contrato, esperar si hasta el 31 de agosto hay alguna oferta que convenza al Benfica y veremos si nos conviene", dijo en La Oral Deportiva de Radio Ovación.

"Preguntaron cuáles son las condiciones, Benfica se caracteriza por vender muy bien. Hubo llamadas de China, del mundo árabe, Estados Unidos, Inglaterra, Italia. Carrillo tiene muchas ofertas, pero de repente su entrenador cuenta con él y se bloquean. Tenemos mercado hasta el último día de agosto", añadió.

Además, Elio Casareto también habló del futuro de Anderson Santamaría y Paolo Hurtado. "Anderson tiene contrato con Puebla (México) por dos temporadas y media más. Hurtado se presenta a Vitória (Portugal) el 15 de julio, he recibido llamadas por él pero nada concreto. El mercado está un poco lento por el Mundial. Tarda en reaccionar", afirmó.

El agente tuvo la mejor opinión de la Selección Peruana en Rusia 2018. "Me siento bien por la selección, me siento orgulloso como peruano. Estuvimos en el Mundial y recibí llamadas, algunos me dijeron que Perú sorprendió y practicó fútbol a gran nivel", dijo.

