Gabriel Costa: "Era mi sueño estar en la Selección Peruana"

La convocatoria de Ricardo Gareca para los próximos amistosos FIFA de la Selección Peruana generó muchas sorpresas para los seguidores de la 'bicolor'. Una de ellas fue el llamado del atacante peruano - uruguayo Gabriel Costa.

Tras lo acontecido, Gabriel Costa se pronunció sobre su convocatoria a la Selección Peruana. El delantero no pudo ocultar su alegría y se mostró feliz de poder tener la oportunidad de vestir la 'blanquirroja'.

"Muy feliz por la noticia, de poder estar en la selección y estoy disfrutando este momento a full. Estaba saliendo de entrenar y mi señora me llama feliz diciendo que estoy convocado. Es una alegría enorme, no la veía venir, pero se dio y lo bueno que ahora me agarró antes de un partido y contento por la situación", confesó Gabriel Costa a Fox Sports Radio Perú.

Era mi sueño estar en la selección, porque en un futuro le comentaré a mi hijo y será un privilegio enorme. De verdad estoy muy feliz, canté el himno un ratito con mi chiquito", añadió.

Gabriel Costa comentó que en la Selección Peruana volverá a reencontrarse con algunos excompañeros con los que compartió cuando jugaba en Alianza Lima y Sporting Cristal.

