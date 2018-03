Selección Peruana: Miguel Araujo reveló lo que le dijo Alberto Rodríguez para anular a Luis Suárez

Hace un año en el Estadio Nacional, Miguel Araujo estuvo imparable y jugó un partidazo en el triunfo de la Selección Peruana por 2-1 sobre Uruguay. Al zaguero le tocó enfrentar a Luis Suárez, pero no desentonó, es más lo hizo pasar desapercibido y pues ahora contó su gran secreto para conseguirlo.

Miguel Araujo supo que no debía pegarse mucho al 'pistolero' y que cada vez que era necesario tenía que ajustarlo. Eso lo aprendió gracias a los consejos que le dio Alberto Rodríguez, un 'maniático' del estudio hacia los '9', según reveló la 'Fiera'.

"Alberto con los años encima, con los consejos que me da en cada partido, es increíble, porque conoce al '9' como si fuera su amigo que haya jugado cinco años en un club, si lo ves y conversas con él, un día antes del partido, te dice todo del '9'", dijo Miguel Araujo en Fox Sports.

"En el partido ante Uruguay con Luis Suárez me dijo: 'No te le pegues tanto porque te gira muy fácil', eso lo hace con normalidad. Eso me ayudó mucho y al final pude hacer un buen partido", agregó.

Ahora, con Alberto Rodríguez sentido, Miguel Araujo asoma como titular para el duelo del próximo viernes ante Croacia, ¿Cuál será el consejo para evitar los goles de Mandzukic?

