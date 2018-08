Futuro incierto. Nolberto Solano no sabe si es que continuará o no perteneciendo al comando técnico de la Selección Peruana , encabezado por Ricardo Gareca. Incluso, no estuvo presente en la conferencia de esta tarde, aunque colgó una foto en la que se pudo apreciar el motivo.

"Todos los días se aprende algo nuevo al lado de los mejores", fue lo que puso el 'Maestrito' en una foto que compartió en sus redes donde se le aprecia con el entrenador español Rafael Benítez, actual entrenador del Newcastle de la Premier League.

Ricardo Gareca expresó su incomodidad por los últimos traspasos de los jugadores de la bicolor

Gareca tampoco fue capaz de dar luces sobre la continuidad de Solano como miembro de su equipo de trabajo en la Selección Peruana, luego de que el actual comando técnico renovará por 3 años más.

"Cualquier variante en el Comando Técnico la tengo que ir resolviendo. Son los que están presentes. No he escuchado, ni he conversado con los demás si hay otra intensión de buscar otras perspectivas", dijo el 'Tigre' cuando se le consultó por 'Ñol'.

Nolberto Solano había sido consultado días atrás sobre la posibilidad de dirigir a la Selección Peruana, lo que calificó de "tentador". Sin embargo, prefirió respetar la decisión que se iba a tomar con respecto a la continuidad de Ricardo Gareca.

