La permanencia de Nolberto Solano como asistente de Ricardo Gareca no está del todo clara. Al menos, así lo hizo notar el técnico durante la conferencia de prensa que realizó en La Videna. De hecho, la intención del ‘Tigre’ es que permanezca el mismo Comando Técnico que lo acompañó durante la clasificación al Mundial.

"Cualquier variante en el Comando Técnico lo tengo que ir resolviendo. Son los que están presentes. No he escuchado, ni he conversado con los demás si hay otra intensión de buscar otras perspectivas. Vamos a ver si creemos conveniente incorporar a alguien más", dijo Ricardo Gareca.

Cuando era incierto el futuro de Ricardo Gareca en la Selección Peruana , Nolberto Solano fue voceado para asumir las riendas (de manera momentánea) de la ‘bicolor’. “Es tentador esa posibilidad”, respondió ‘Ñol’, que no acompañó al ‘Tigre’ en la conferencia de prensa que ofreció para oficializar su renovación.

“Esto es una continuidad. En este caso, es una extensión del contrato. Ni se habló, ni se discutió – desde nuestra estadía – la permanencia del presidente [Edwin Oviedo] o la gerencia deportiva [liderada por Juan Carlos Oblitas y Antonio García Pye]”, agregó Ricardo Gareca.

La Selección Peruana disputará dos amistosos internacionales, ante Holanda (6 de setiembre) y Alemania (9 de setiembre). “Tenemos que enfocarnos en una convocatoria inmediata, por el tiempo que tenemos”, concluyó Ricardo Gareca.