El último lunes, Depor conoció que Christian Cueva sufre de una lesión en la rodilla, la cual no le permitió estar en su mejor versión en las últimas jornadas de la Liga 1 Betsson; incluso, eso generó que su nombre no aparezca en el universo de Juan Reynoso para disputar los primeros partidos de las Eliminatorias 2026. En medio de ese contexto, Juan Carlos Oblitas -Director Deportivo de la FPF- se encargó de dar detalles de la misma y de las limitaciones que ocasionó en ‘Aladino’.

“En el caso de Christian (Cueva), he conversado con él. Tiene un problema en la rodilla; puede jugar, pero también lo limita para trabajos. Por eso no está en las mejores condiciones físicas. Quizás no ha hecho lo correcto con el tema de la Selección Peruana; por lo que su no llamado es una cuestión netamente técnica”, señaló el directivo en conferencia de prensa.

Ojo a un detalle, Christian Cueva ya sabe lo que es jugar bajo el mando de Juan Reynoso: estuvo en los duelos amistosos ante México, El Salvador, Paraguay, Bolivia, Corea del Sur y Japón. Sin embargo, no apareció en lista de convocados para el arranque del proceso eliminatorio, donde enfrentamos a los guaraníes, Brasil, Chile y Argentina.

Con camiseta blanquiazul, el volante registra 1 217′ y 22 duelos. Sin embargo, hasta el momento no pudo marcar. En la Copa Libertadores tampoco tuvo grandes cifras: apareció en cinco partidos de la fase de grupos, pero tampoco rompió redes rivales.

Oblitas sobre Liga 1 Betsson

Juan Carlos Oblitas también se dio tiempo para hablar de la actualidad de la Liga 1 Betsson y mostró su preocupación porque no se dio un crecimiento. “Hace poco yo le entregué a la secretaria general de la Federación algunos lineamientos con respecto a licencia y mañana tendré una reunión con Jesús Gonzales; un par de directivos pidieron reunión para intercambiar ideas, pero no estamos avanzando. Si digo lo contrario, les estaría mintiendo a la cara y eso no va conmigo. Por eso les decía, qué estamos haciendo nosotros para tratar de cambiar esto”, sostuvo.

A su vez, el director deportivo de la FPF señaló que “todos sabemos que la liga nuestra no es de las mejores, lo sabemos perfectamente; yo me preguntaría qué hicimos para mejorar la liga y me incluyo. Tuvimos una cierta mejora en infraestrutura, iluminación, tipo de campos y desgraciadamente hemos tenido un retroceso. Ahora, qué están haciendo los clubes para que no se hable tanto de las apuestas, de los doble contratos. Todos somos parte de la problemática y me siento frustrado por eso.

¿Cuáles serán los próximos partidos de Perú?

Luego de su última derrota por 0-2 ante Argentina, la Selección Peruana volverá a jugar el próximo mes cuando visite a Bolivia por la quinta jornada de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso está programado para el jueves 16 de noviembre desde las 3:00 p.m. (en horario peruano y una hora más en territorio boliviano), se disputará en el estadio Hernando Siles (La Paz) y será transmitido por América TV, ATV y Movistar Deportes.

Posteriormente, completando la última fecha doble del 2023 –no se volverá a jugar hasta septiembre del 2024, luego de la Copa América de ese año–, la ‘Blanquirroja’ recibirá a Venezuela por la sexta jornada. Este encuentro está pactado para el martes 21 de noviembre desde las 9:00 p.m. (en horario peruano y una hora más en territorio venezolano), tendrá lugar en el Estadio Nacional y también será transmitido en nuestro país por los canales anteriormente citados.





