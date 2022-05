Se sacó los lentes, la mascarilla y posó para nuestra cámara con una pelota, prestada por unos niños que jugueteaban en el parque Euler, ubicado a tres cuadras de la casa de Oswaldo Felipe Ramírez Salcedo, en San Borja. Después de inmortalizar varias imágenes, los dueños del balón se interrogaban mirándose unos a otros: “¿quién es? ¿era goleador?”, mientras la madre de uno de los niños acabó con el misterio. “Es ‘Cachito’ Ramírez, goleador de la selección peruana, de Universitario de Deportes, de Sporting Cristal”, comentó. De inmediato, el exmundialista les enseñó a través de su celular, videos de sus dos goles en La Bombonera, el 2-2 que eliminó a Argentina y clasificó a Perú al Mundial México 70.

¿Qué tal el reencuentro con sus excompañeros subcampeones con la ‘U’ en la Copa Libertadores del 72?

Hace cincuenta años que no los veía. Hay algunas veces que nos podemos ver por la calle, pero no nos juntábamos. Con Percy Rojas tenía cercanía, con Oblitas esporádicamente. Al ‘Zorro’ Alva hace años que no lo veía. Me llamó la atención ver a Bailetti, ya que la última vez era un ropero de tres cuerpos. A Percy Vílchez tantos años que no lo veía.

¿Qué recuerdos?

Nosotros teníamos de entrenador a Roberto Scarone, que en paz descanse. Don Roberto le pidió a Miguel Pellny que hablara con Lajo Baróti, quien era el entrenador de Perú, y le dijo: ‘La ‘U’ clasificó a la siguiente ronda de la Libertadores, y usted convocó a Bailetti, Muñante, Rojas y ‘Cachito’. Me ha dejado sin delanteros’. Entonces, Baróti respondió: ‘Te doy a Bailetti’. Pellny cuestionó: ‘A ese loco no lo quiero, quiero a ‘Cachito’. Fue así como don Miguel habló con Lajo y me llamó. Sacó una libretita y me dijo: ‘El primer jugador anotado eres tú. Para mí eres importante. Sin embargo, ahora tengo esa disyuntiva’.

¿Qué pasó después?

No se preocupe, yo me quedo, le respondí. Nos tocó jugar primero con Peñarol en Lima, después con Nacional, que venía de ser campeón del mundo. Roberto Scarone nos dijo: ‘¿Qué hacemos?’ Y le propuse: ¿Por qué no jugamos al caos?’ Me quedó mirando, y dijo: ‘¿Qué es eso?’. Un desbarajuste, le respondí. Todos arriba, todos abajo. Previo a ese comentario, me preguntó por qué todos los cruces eran con Oblitas y no con Vílchez. Le dije que Percy jugaba solo de frente. Así que me sacrifiqué, jugué por derecha, Vílchez al medio, y Oblitas por izquierda. Ganamos 3 a 0 a Nacional, el día que Percy Vílchez le dio un baile al portero ‘Manga’. Después declaró que había jugado más de mil veces contra Pelé y hoy contra un chico que ni siquiera sabe cómo se llama, le había hecho un baile.

Después de eliminar a los uruguayos, vino el ‘Rey de Copas’…

Acababan de venir los jugadores de la selección peruana, así que le dije a don Roberto Scarone que se la juegue con este equipo, pues ellos (seleccionados) venían de una gira de tres meses, muchos viajes, no descansaban. Sin embargo, él dijo que todo el mundo estaba hablando que ponga a los titulares. Después cuando perdimos 2 a 1, don Roberto me dijo que tenía razón, que debió jugar el mismo equipo de Lima.

¿Alguna anécdota del plantel crema?

Con las circunstancias que pasaron, jugamos con seis jugadores menos, quienes estaban en la selección, eso mermó a un equipo. Entonces, si no se hubiera hecho el viaje de los tres continentes con la selección, posiblemente otro haya podido ser el resultado con estos equipos. Pero es una historia que ya pasó, también. A pesar de que, con Héctor Chumpitaz en la defensa, los otros delanteros como Félix Salinas marcando una punta, Bailetti con Muñante, y Percy Rojas, las cosas hubiesen sido mejor, eso no lo sabemos, tampoco. Ya eso es historia, hay que voltear la página. Por eso, es fundamental la competencia. Yo siempre digo que la competencia es la mejor experiencia que debe tener un futbolista.

¿Perú va por Qatar 2022?

Yo no tengo ninguna duda que vamos a clasificar a Qatar. El fútbol peruano tuvo un cambio fundamental que fue la llegada de Ricardo Gareca. Todavía nos falta aprender, acaba de decirlo. No nos olvidemos que Ricardo Gareca nos llevó a un Mundial y él mismo nos eliminó para ir a México 86. Cuando lo escucho hablar del cambio, hay varias cosas por hacer. En nuestra época jugábamos campeonatos de primera, reserva, juvenil e infantil, eran paralelos. También había dobletes, tripletes. El jugador se hace a través de la competencia.

¿Qué tal el juego de Gianluca Lapadula?

A mí me gusta mucho. Lucha, pelea, es un jugador que va a todas, no es el caso de Alex Valera, quien es más técnico, pero no tiene las ansias de Lapadula.

¿Paolo Guerrero llegará para el repechaje?

Ojalá se recupere y vuelva, pero de repente para el Mundial. Es un jugador fundamental para la compañía de Lapadula.

¿Le sorprendió la ausencia de Raúl Ruidíaz en la selección?

El problema de Ruidíaz es que para ser centro delantero es muy bajito. Es un excelente jugador, pero se desarrolla donde él sabe, saca provecho, pero debe saber otras cosas. Por ejemplo, puede servir más por los laterales que por el mismo centro. Él tiene 1.65 a 1.68 metros de altura, entonces, arriba se ve con centrales que le llegan a la cintura, es el problema. Salvo que comience a trabajar para elevarse más. Cuando yo debuté, entrenaba salto alto, llegué a pasar 1.70 metros de altura, imagínate donde estaba mi cuerpo. Es tener fuerza en las piernas, como Héctor Chumpitaz, tenía doble salto, son cosas que deben aprender determinados jugadores. Yo no estoy en contra de Ruidíaz, es un tremendo jugador, él saco provecho de su fútbol, pero también debe entender que hay veces en las que no le viene bien al equipo.

¿Hay otro gol especial como los anotados en La Bombonera?

Para mí los goles de La Bombonera no tienen punto de comparación, eso fue con la selección. Hay goles que uno no entiende cómo los hizo. Por ejemplo, el gol que le hice al portero Walter Corbo, que era arquero de Peñarol, en el 75. Fue circunstancial, es la experiencia. En el primer tiempo, veo una pelota, voy corriendo y justo cuando me está llegando, dejo el bote y con el campo húmedo, picó y el arquero estaba en el punto penal y la agarró. La próxima la agarro de aire. De repente, salgo de la mitad del campo nuestro, y al back centro de Peñarol le saqué diez metros de ventaja. Cuando volteo, me doy tiempo para pensar, así que la agarré de aire y le pasó a Walter Corbo, chocó en el área chica y entró. Para mí fue el mejor gol que convertí, no por significado porque los goles de La Bombonera fueron para poder clasificar a un Mundial por méritos propios.

En la Liga 1 hay pocos atacantes con proyección…

Aldair Rodríguez puede ser útil en el fútbol peruano. Yo creo que toda su época de futbolista debe ser con entrega, así tenga un nombre. Después está el chico Percy Liza, de Cristal, todavía le falta, pero más adelante será importantísimo para Perú.

¿Cuál es el mensaje a los chicos que desean ser futbolistas?

Disciplina. Es un deporte disciplinado. Veo a cuantos chicos que juegan bien en la calle, pero no pasan más allá de la esquina.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.